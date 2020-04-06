В США у тигра подтвердили коронавирус. Заразить его и львов в зоопарке мог человек

Тигр в зоопарке Бронкса заразился коронавирусом. Также заболевание специалисты подозревают у его сородичей и у трёх африканских львов. У них начался сухой кашель.



Официальная информация о случившемся появилась на сайте Общества по охране дикой природы (WCS) вечером в воскресенье, к 6 апреля данные распространились по СМИ. Отмечается, что первый положительный тест получили после проверки четырехлетней малайской тигрицы Нади. Вместе с ней заболели её сестра Азул и другие крупные кошки. При этом у одного малайского и двух амурских тигров клинических признаков COVID-19 не было. Смотрители полагают, что коронавирус передался хищникам от сотрудника, который слёг с заболеванием незадолго до этого. Сейчас зоопарке, который был закрыт для посетителей ещё в середине марта, проверяют весь персонал и питомцев и уверяют, что заразившиеся дикие животные сумеют справиться с пневмонией нового типа. Всерьёз их жизням ничего не угрожает. Животные слегка потеряли аппетит, но в остальном ведут себя как обычно.

