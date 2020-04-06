FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +10
77.73р85.74р
06.04.2020 08:56
2
Печать

В США у тигра подтвердили коронавирус. Заразить его и львов в зоопарке мог человек

Тигр в зоопарке Бронкса заразился коронавирусом. Также заболевание специалисты подозревают у его сородичей и у трёх африканских львов. У них начался сухой кашель.

Официальная информация о случившемся появилась на сайте Общества по охране дикой природы (WCS) вечером в воскресенье, к 6 апреля данные распространились по СМИ. Отмечается, что первый положительный тест получили после проверки четырехлетней малайской тигрицы Нади. Вместе с ней заболели её сестра Азул и другие крупные кошки. При этом у одного малайского и двух амурских тигров клинических признаков COVID-19 не было. Смотрители полагают, что коронавирус передался хищникам от сотрудника, который слёг с заболеванием незадолго до этого. Сейчас зоопарке, который был закрыт для посетителей ещё в середине марта, проверяют весь персонал и питомцев и уверяют, что заразившиеся дикие животные сумеют справиться с пневмонией нового типа. Всерьёз их жизням ничего не угрожает. Животные слегка потеряли аппетит, но в остальном ведут себя как обычно.

Зоопарк Бронкса находится в штате Нью-Йорк и считается флагманским центром Общества охраны дикой природы. О том, что кошки могут быть подвержены коронавирусу, сообщали учёные из Уханя – города, в котором впервые возникло заболевание.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

22ilves
Вообще аккуратнее бы писали про зараженных животных. А то кретины, которые дальше загловка не читают, сейчас начнут компанию против тех же собак и кошек вообще. Как это было с кошками во время птичьего гриппа. Сколько кошек тогда усыпили эти истероиды....((((
Lidia.Rufus
А ветеринары там не в курсе, что животные и раньше болели. Вряд ли они сейчас заразились человеческой формой.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний