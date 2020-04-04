У кошек в Ухане обнаружили следы коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2, похоже, может заражать не только людей, но и домашних животных. В Ухане проверили кошек, и около 15% оказались инфицированы.



Учёные Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета провели исследование, препринт которого опубликован на сайте bioRxiv, сообщает 4 апреля N+1. У 102 кошек, попавших во время эпидемии в приюты и ветеринарные клиники, взяли образцы крови и мазки из ануса и носоглотки. У 15 особей выявлены антитела к SARS-CoV-2, при этом сам вирус не обнаружен. Это означает, что многие уханьские кошки, видимо, были инфицированы. Как именно вирус передаётся от человека к кошкам, пока не ясно.