У кошек в Ухане обнаружили следы коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2, похоже, может заражать не только людей, но и домашних животных. В Ухане проверили кошек, и около 15% оказались инфицированы.
Учёные Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета провели исследование, препринт которого опубликован на сайте bioRxiv, сообщает 4 апреля N+1. У 102 кошек, попавших во время эпидемии в приюты и ветеринарные клиники, взяли образцы крови и мазки из ануса и носоглотки. У 15 особей выявлены антитела к SARS-CoV-2, при этом сам вирус не обнаружен. Это означает, что многие уханьские кошки, видимо, были инфицированы. Как именно вирус передаётся от человека к кошкам, пока не ясно.
После эпидемии SARS 2003 года уже проводились похожие исследования, тогда учёные подтвердили, что коронавирус SARS-CoV может заражать кошек и хорьков. Недавно выяснилось, что у кошек, хорьков и у людей очень похожи ключевые для вируса участки определённых рецепторов (а у собак — нет). На днях же был зафиксирован первый случай заражения кошки хозяином — в Бельгии. Также положительным оказался тест на наличие коронавируса у домашней кошки в Гонконге.
Никаких доказательств того, что кошки могут передать вирус обратно людям, нет, подчёркивают авторы статьи в bioRxiv. Тем не менее они советуют соблюдать по отношению к этим животным те же меры предосторожности, что и по отношению к людям.