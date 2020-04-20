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20.04.2020 18:48
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В Россельхозе рассказали, какие домашние животные наиболее уязвимы перед COVID-19

Случаев передачи нового коронавируса от домашнего питомца к человеку ещё не выявлено, однако всё же существует риск заражения животных COVID-19 от человека. Наименее устойчивы к новой инфекции кошки и хорьки, тогда как у собак организм в этом плане более защищён. Об этом 20 апреля сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ветеринара, заместителя руководителя Россельхознадзора Константина Савенкова.

Фото: Фото: pixabay.com

«Существует риск заражения животных в результате их тесного контакта с инфицированными людьми… В результате лабораторных исследований было установлено, что вирус может передаваться от одной кошки к другой или от одной группы хорьков другим хорькам. Менее восприимчивы к вирусу домашние собаки, они могут (заразиться), но в значительно меньшей степени», — пояснил Савенков.

Ранее, когда в Ухане, ставшем очагом распространения COVID-19, проверили кошек, 15% из них оказались инфицированы. Также случай заражения тигра был выявлен в США.

Что касается людей, то на данный момент, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано более 2,4 млн диагностированных случаев инфицирования, более 166 тыс. человек умерли, почти 636 тыс. выздоровели.

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Комментарии (1)

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