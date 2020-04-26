Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров: «Мы мечемся между страхом за жизнь и страхом за экономику»

Валерий Фёдоров Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Почему россияне счастливы, несмотря на экономические проблемы и «домашний арест», где предел народному терпению, почему «обнуление» Путина поддерживает каждый второй россиянин, но «эксперты ВЦИОМ» говорят про 2/3, «Фонтанке» рассказал директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров. Эксперт не обижается, когда коллеги отказывают ему в признании, а другие обвиняют в пропаганде. «Собака лает, караван идёт», ведь «для нашего человека счастье это не деньги», рассказал обладатель медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



- Валерий Валерьевич, какие изменения настроений россиян по COVID-19 для вас сегодня самые интересные и почему?



- Самое интересное это то, что мы мечемся между страхом за жизнь и страхом за экономику, доходы и перспективы. То одно, то другое нас больше беспокоит. Но это два совершенно разных страха. Они влекут за собой разное поведение. Информации очень много, она разнонаправленная, быстро меняется. Наблюдать эти волны очень важно и интересно.



- Так какие страхи растут? Ранее вы сообщали, что 8 из 10 петербуржцев боятся заболеть коронавирусом.



- На первом плане страх терминальный - страх потерять жизнь и потерять близких. Если бы не было этого страха, то никто дома бы не сидел. Самоизоляция просто не состоялась бы. На втором месте - страх экономический, страх потери работы, дохода. Этот страх у россиян доминирующий, постоянный на протяжении многих лет. Но сейчас он отступил на второй план, - хотя позже обязательно вернётся. Чем ближе будет победа над пандемией, тем больше экономический страх активизируется.



- В конце марта вы фиксировали, что за месяц количество тех, кто не верит в способности профильных ведомств защитить население от нового вируса, выросло с 28% до 32% Цифра продолжает расти?



- Рост небольшой, особенно с учётом того, что у нас погрешность измерений в этом опросе 2,5%. Поэтому я бы далеко идущих выводов не делал. Опять же, всё очень быстро меняется: сначала вам сказали сидеть дома неделю - вы не были против абсолютно! Почему бы не посидеть неделю, тем более, если зарплаты сохраняются? А потом вам сообщили, что ещё месяц дома сидеть нужно! Вроде бы ничего с условиями этого сидения не изменилось - но ваше отношение, ваша реакция, ваши эмоции, они уже совершенно по-другому разворачиваются, в другом континууме. Да, изменения есть. Они разнонаправленные. Тенденции к тому,что снизилась оценка качества здравоохранения, нет, наоборот - у нас в принципе низкая оценка качества здравоохранения до кризиса, а профессия врача больше вызывала критики. Врач казался человеком богатым и не очень доступным, больше работающим на себя, чем на пациента. А вот пандемия всё развернула в противоположную сторону! Оценка качества состояния здравоохранения не выросла, но выросла оценка врачей: они вновь бойцы! Причём они на передовой, а не в тылах отсиживаются, и сами собой жертвуют. Эти примеры известны. Поэтому прилив позитивных эмоций к врачам, к медицинскому персоналу и к волонтёрам, - тем, кто помогает,- очень сильный.



- Накануне ВЦИОМ рассказал, что экономика и коронавирус не влияют на ощущение россиянами счастья. Ваш коллега Константин Абрамов объяснил это «адекватностью мер власти», которые она предпринимает для того, «чтобы люди верили в то, что страна выйдет из этой непростой ситуации». Разве в этом исследовании россиян просили оценивать действия властей?



- Но это же объяснение, а не данные. А объяснения - это всегда интерпретации. Они могут быть более или менее удачными. Более или менее глубокими и полными. Для нас же главное - выдавать надежные цифры. Своевременные цифры. А анализом заниматься может кто угодно. Вот вы их анализируете, к примеру, и дай вам Бог здоровья! За интерпретации мы отвечать не можем. И даже если Абрамов что-то не так сказал, что вполне возможно, - ведь никто не застрахован от ошибок, - это не повод подвергать сомнению цифры. А цифры тут на самом деле интересные. Вот представьте: пандемия, резкий слом изменения привычного образа жизни, уже сейчас в моменте - риск смерти. А впереди, прямо скажем, небезоблачное будущее. Все понимают,что, выйдя на улицу после самоизоляции, мы, скорее всего, увидим большие экономические проблемы. Нас уже запугивает кто только можно: экономисты соревнуются, кто более печальный прогноз поставит экономике. И на этом фоне доля людей, которые называют себя счастливыми, естественно, снижается – но снижается совершенно незначительно! Вот это потрясающе интересный результат. У меня есть своя версия. Можете меня за неё покритиковать. Мы этому анализу посвятили целый выпуск нашего электронного журнала «Мониторинг общественного мнения». Почему на фоне того, что в международных рейтингах Россия, мягко говоря, не на первых местах, после формулирования вопроса к людям, счастливы они или нет, - мы видим, что огромное количество людей называют себя счастливыми? Очень нетривиальный вопрос. Я ждал эти цифры с замиранием сердца. И я понял, что исследовательские и научные подходы к тому, что такое счастье, и как самоощущение счастья россиян меняется в различных ситуация, уже в целом сформировались и получают отличные эмпирические подтверждения. В двух словах, для нашего человека счастье- это не деньги. Счастье – это здоровье, любовь, близкие.



- Такие выводы могут окончательно развязать руки властям!



- Без комментариев.



- Как пел Никулин «а нам всё равно»?



- Это был вопрос?



- Это реплика. Подходящая?



- Если вы посмотрите корреляцию индекса счастья с другими показателями, с рейтингами властей, с удовлетворённостью материальной ситуацией, или с социальным оптимизмом, то вы увидите,что она довольно небольшая. Надо понимать, что нет универсального золотого ключика, показателя, по которому можно оценить состояние страны. Хорошо или плохо? Когда-то мерили всё по объёму ВВП на душу населения. ВВП растёт – значит, хорошо в этой стране, все едем туда! Но в последние 20 лет экономическая наука приняла как данность,что ВВП в качестве интегрирующего показателя - очень сомнителен. И с точки зрения методик расчёта, и с точки зрения того, что на самом деле происходит в современном обществе. Пока нового универсального показателя экономисты ещё не нашли. А показатель счастья- очень важен. Все мы рождены для счастья и ищем его. Но достаточно ли одного его для оценки ситуации в стране? Конечно, нет.



- Когда ждём ваш срез настроений общества по карантинным мерам властей? Поддержка, штрафы за игнорирование режима самоизоляции и т.д.



-Меряем мы все в реальном времени. Могу сказать,что оценка в целом хорошая, высокая: общество видит, что власти не сидят сложа руки, а активно ищут варианты поддержки, выделяют деньги, формулируют новые решения. Но, конечно, всегда есть недовольные- это те, кому хуже всего, и те, кто больше других эмоционируют. Это малый и средний бизнес, это самые малообеспеченные и это самые молодые. Те, кто не имеет опыта выживания в кризис пока ещё в силу возраста. Вот они, конечно, эмоционируют. Если у бедных не так много информационных ресурсов, и они заняты борьбой за выживание, политикой заниматься некогда, то у малого и среднего бизнеса с молодёжью миллион информационных каналов, поэтому они и вытворяют сейчас всякое разное: кто-то на онлайн-митинги ходит, кто-то обещает открыть своё кафе, несмотря на официальные запреты. Кто-то пишет обращения к правительству. Мы это видим и без всяких опросов. Но в целом, если говорить о стране, то эти группы составляют меньшинство. Пока их паника не сильно влияет на поведение основной массы наших сограждан.



- Вы мне ранее сказали, что не изучаете динамику роста протестных настроений. Просто потому, что их сегодня мало?



- Да изучаем мы. Просто у меня пока самых свежих данных нет. Возьмите эти данные у «Левада-центра» (признан в России инагентом – прим.ред). Я видел у них недавно. В чём разница? Тот же вопрос.



- Вы только что рассказали, что голосовать за обнуление Путина готов каждый второй россиянин - 50%. Но «эксперты ВЦИОМ» в том же исследовании говорят про 67-68%. На чём базируется такой существенный рост в «прогнозе»?



- В 1993 году, когда состоялись первые выборы в Государственную Думу, все социологи прогнозировали победу проправительственной партии «Выбор России» во главе с Гайдаром и прочими либералами. И все провалились, потому что победила партия Жириновского, ЛДПР. Был большой шок. С тех пор социология сделала хорошие выводы: опросов недостаточно, они не все показывают. Нужны ещё и прогнозы. Как их сделать научно, чтобы не пальцем в небо? Большая работа, на самом деле. Кто с тех пор этим планомерно занимался, научился делать такие прогнозы. Научился по тем ответам, которые мы в моменте получаем от людей, при определённых экспертно-аналитических процедурах получать понимание, что будет, когда, наконец, уже состоится голосование. Такой прогноз и наши коллеги из ФОМ и «Левада-центра» перед каждыми выборами обязательно делают. Ивсегда он отличается от опросных данных. Он не может не отличаться. Если бы он не отличался, он бы не был нужен.



- Обнуление Путина в 2020 году как триумф Жириновского – это сильное сравнение, конечно. Звучит пугающе.



- Про обнуление вы сказали. Я и наши эксперты прогнозируют результаты голосования в целом, а не обнуления в частности. Голосовать же будем за или против - в одном пакете.

- А вы не разделяете эти вещи в своих вопросах?

- Мы не можем разделять, потому что формулировка вопроса на голосование уже утверждена. И там нет ни слова про обнуление. Там только за и против. Вычислить тех, кто за обнуление, но против остального, или наоборот, в данном случае не представляется возможным.

- Ряд политологов объясняют это просто. Это скорее пропаганда, чем социология. Что можете им ответить? Вас сильно задевает, когда вы слышите, что ВЦИОМ это орган пропаганды, а не научного анализа?



- Я на это отвечать не буду. Пусть ответит Джордж Гэллап. Человек, который создал репрезентативную выборку и научил весь мир проводить не «соломенные», а научные опросы. В своей книге 1940 года «Пульс демократии», которую, к слову, ВЦИОМ перевел первым в России и опубликовал три года назад, он специально, на протяжении 10-12 страниц, изучает вопрос: влияет ли публикация результатов опросов общественного мнения на политическое поведение и выбор граждан? И заявляет: да, влияет. Главный вопрос – насколько сильно? Его оценка – 1-2% от тех, кто прочитал данные опроса.



- За 80 лет ничего не поменялось в общественных принципах, настроениях?

- Поменялось очень многое. Юрий Левада уже в начале 21 века вернулся к этому вопросу. У него есть специальная статья, и его оценка – от 1 до 3% от тех, кто прочитал. А читает, как известно, меньшинство.

- Мне было любопытно ваше человеческое отношение к тому, что вас называют пропагандой.

- Собака лает, караван идет. Нас заливают грязью не 10, не 20, а уже больше 30 лет. Все политики, как только получают данные, расходящиеся с их представлением о прекрасном, тут же заявляют: вы опрашиваете не тех, не так, и не о том. Как только мы даем данные, которые более-менее соответствуют их пожеланиям, они тут же нам звонят, пишут телеграммы, поздравляют и ссылаются на нас: «Даже ВЦИОМ сообщил!». Мы к этому привыкли. Делаем нашу работу без эмоций.

- «Я лично не отношу ВЦИОМ к разделу «социология». Не всякая служба, которая работает с анкетами, является «социологической», то есть ставит научные задачи», - сказал нам ранее директор «Левада-центра» Лев Гудков. Можете ответить коллеге?



- Да, конечно. Мы занимаемся не социологией, а опросами общественного мнения. Гудков и его команда – тоже в основном занимаются опросами общественного мнения. Опросы и социология пересекаются, но в небольшой части. В России людей нашей профессии чаще называют социологами, хотя это не так. В Америке, например, нас полстерами называют. Это вопрос терминологический. Так что спорить с Гудковым не буду, скажу только так: тем, кто его знает, известно, что он законченный мизантроп и скептик. А я - по жизни оптимист.



- Как призыв Кремля считать цифры честно повлиял на вашу работу? Я историю с рейтингами Путина год назад, которые сначала резко упали, а потом резко выросли.



- Историю помню. Но у Кремля есть и другие способы, кроме как публично призывать и воздействовать на нашу работу. Российская Федерация является единственным учредителем и 100%-ным акционером ВЦИОМ. Совет директоров наш состоит из госчиновников. Более того, главным заказчиком примерно половины всех наших исследований является государство. Поэтому, конечно, нам публичных призывов можно и не ждать. Мы и так работаем в постоянном контакте. Если говорить про ту историю с рейтингами, то послевкусие, конечно, не самое лучшее. С чем это связано? С тем, что понятие рейтинг уже достаточно давно оказалось сильно политизировано. Я бы даже сказал, фетишизировано. Об этом писал тот же Левада ещё 20 лет назад. Он тогда уже говорил, что и власть, и общество очень внимательно относятся к рейтингам, при этом не очень понимая, что они измеряют. Надо просто лучше разбираться. Надо глубже копать. Надо внимательнее наблюдать. Надо сравнивать, анализировать и делать собственные выводы, а не верить любой ерунде, которую готовы подхватить и распространить политически ангажированные персоны.



- Как часто вы делаете исследования для Администрации президента России, и о чём были последние?



- Да каждый день делаем. Напомню, что у нас у единственных в России есть уникальный исследовательский инструмент «ВЦИОМ-спутник». Мы его три года назад запустили. Он ежедневный. Это ежедневный репрезентативный всероссийский опрос населения. 1600 человек в день мы опрашиваем. Мы единственные, кто каждый день держит руку на пульсе огромной страны. Всё, что происходит, видим: утром в газете - вечером в куплете. То, что произошло сегодня, мы уже завтра знаем, как оно отразилось на настроениях людей. Конечно, президент, администрация, правительство имеют доступ к этим данным. Можно сказать, что мы каждый день работаем для них.



- Но эти данные не для народа?



- ВЦИОМ - самый информационно активный социологический центр в России. Каждый день в 10 утра мы публикуем новый аналитический обзор. Данные всегда свежие. Темы - актуальные. И мы это делаем для всех россиян. Рейтинги власти, которые мы каждую пятницу публикуем, регулярно становятся достоянием общественности? Конечно же - да.



- Эти рейтинги конечно становятся. Тем более, что они упорно не падают после непопулярных решений. В чем секрет стабильности рейтингов одобрения президента? Первая неделя апреля у Путина 67%. Вторая неделя после известного указа о принудительной самоизоляции - 65%.



- Мы меряем это каждый день. Просто публикуем раз в неделю. Свежие данные узнаете уже сегодня. (свежие данные ВЦИОМ о доверии к Путину были опубликованы ССЫЛКА после интервью – прим.ред.). Конечно, изменения есть. Мы их видим очень предметно. И мы понимаем их корреляцию. Она не всегда прямая. Не обязательно выступления Путина на это влияют, хотя, конечно, влияют. Влияют и внешние события, и повестка дня. Если говорить о самоизоляции: то, что людьми сегодня воспринимается хорошо, как правильная и вынужденная мера, через какое -то время уже начинает рассматриваться как-то иначе.