Красносельский суд Петербурга 24 апреля на 2 месяца отправил в изолятор Аркадия Нусимовича и Алексея Геворкяна. Мера пресечения была избрана в рамках уголовного дела о поджоге «Мазды 6» и «Шевроле Авео». В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео с места действий.

На кадрах с камеры видеонаблюдения двое мужчин поджигают пару ёмкостей с легковоспламеняющейся жидкостью, поджигают и уходят прочь. Всё это действо происходило у дома 54 по Красносельскому шоссе в ночь на 17 апреля. Разглядеть лица на записи крайне сложно, сотрудники правопорядка ориентировались на номера машины злоумышленников, которую удалось отследить с помощью других наружных камер.

Так были установлены номера БМВ-318. Сотрудники полиции пообщались с владельцем автомобиля, тот показал пальцем на Геворкяна — будто бы только ему давал ключи. 22 апреля пришли к Геворкяну. В его мобильном телефоне оперативники нашли фотографии сожженных машин на Красносельском шоссе. После его задержания они заглянули к тому, кому Геворкян отсылал фотографии горящих машин. Им и оказался Нусимович.



По данной истории возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 УК — «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Как правило, по такой статье суды неохотно соглашаются с арестом, но, исходя из прошлого личностей, следствие будет ходатайствовать с удвоенной силой. А прошлое интересное.



«Фонтанка» его подробно освещала в декабре 2015 года. Речь идёт о нападении на омоновцев, когда на Муринской дороге трое гангстеров расстреляли из калашниковых двоих сотрудников, перевозивших для строителей серые наличные деньги. Причем в материалах дела было указано, как у Нусимовича при стрельбе заклинил автомат Судаева. Затем служебную машину подожгли, а в ней заживо сгорел раненый подполковник полиции Яблоков. В апреле 2016 года подозреваемых задержали, среди них были Геворкян и Нусимович. В начале прошлого года присяжные оправдали арестованных. В мае 2019 года Верховный суд отменил приговор. С октября 2019-го Санкт-Петербургский городской суд повторно слушает это дело. С того времени Геворкян и Нусимович находятся под подпиской о невыезде.

