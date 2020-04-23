За поджог двух машин в Петербурге задержан еще один подозреваемый. Его также оправдывали за расстрел омоновцев

Изолирован второй подозреваемый по повторному рассмотрению в суде дела о расстреле сотрудников полиции. Это тот, у кого в 2015 году заклинило автомат. И как в прошлый раз, в новом деле горят машины. «Фонтанка» узнала, что еще нашли на обысках.

По информации «Фонтанки», в ночь на 23 апреля следствием петербургского главка был задержан на двое суток Аркадий Нусимович. Как и его хорошему знакомому Алексею Геворкяну, ему вменяется недавний поджог двух автомашин в Красносельском районе города. Кстати, и Нусимовича вместе с Геворкяном сегодня повторно судит Санкт-Петербургский городской суд после того, как ранее они были оправданы по самому громкому преступлению десятилетия.

«Фонтанка» подробно сообщала в декабре 2015 года о нападении на омоновцев, когда на Муринской дороге трое гангстеров расстреляли из Калашниковых двоих сотрудников, перевозивших для строителей серые наличные деньги. Причем в материалах дела было указано, как у Нусимовича при стрельбе заклинил автомат Судаева. Затем служебную машину подожгли, а в ней заживо сгорел раненый подполковник полиции Яблоков. В апреле 2016 года подозреваемых задержали, среди них были Геворкян и Нусимович. В начале прошлого года присяжные оправдали арестованных. В мае 2019 года Верховный суд отменил приговор. С октября 2019-го Санкт-Петербургский городской суд повторно слушает это дело. С того времени Геворкян и Нусимович находятся под подпиской о невыезде. По данным «Фонтанки», в ночь на 17 апреля возле дома 54 по Красносельскому шоссе двое неизвестных сожгли две автомашины: «Мазду-6» и «Шевроле Авето». В момент поджога они попали под камеры видеонаблюдения, однако разглядеть на видео какие-либо лица оказалось нереально. Все же полицейские смогли отследить автомашину злоумышленников по другим уличным камерам. Так были установлены номера «БМВ-318», а накануне сотрудники поговорили с хозяином автомашины. Последний, выслушав историю о погорельцах на Красносельском шоссе, показал пальцем на Геворкяна, мол, машину он дал ему, и больше он ничего не знает. Так 22 апреля и пришли к Геворкяну. В его мобильном телефоне они нашли фотографии сожженных машин на Красносельском шоссе. После его задержания оперативники заглянули к тому, кому Геворкян отсылал фотографии горящих машин. Им и оказался Нусимович.