Задержан оправданный за полицейскую бойню, где живьем сгорел подполковник. Теперь — за поджог двух автомашин в Петербурге

Оперативники Красносельского района задержали очень известную фигуру. Год назад его оправдали присяжные за самое громкое преступление десятилетия. «Фонтанка» узнала обстоятельства криминального действа, в котором вновь горят машины.

По информации нашего издания, днем 22 апреля оперативники уголовного розыска Красносельского района задержали 41-летнего петербуржца Алексея Геворкяна. Статья, которая ему вменяется, несопоставима с теми, что в данное время рассматриваются в отношении него в Городском суде Петербурга. Именно это и вызвало особое отношение руководства ГУ МВД к его личности.

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«Фонтанка» подробно сообщала в декабре 2015 года о нападении на омоновцев, когда на Муринской дороге трое гангстеров расстреляли из калашниковых двоих сотрудников, перевозивших для строителей «серые» наличные деньги. Затем служебную машину подожгли, а в ней заживо сгорел раненый подполковник полиции Яблоков. В апреле 2016 года подозреваемых задержали, среди них был Геворкян. В начале прошлого года присяжные оправдали арестованных. В мае 2019 года Верховный суд отменил приговор. С октября 2019-го Санкт-Петербургский городской суд повторно слушает это дело. С того времени Геворкян находится под подпиской о невыезде и, извините, надлежащем поведении.

По данным «Фонтанки», в ночь на 17 апреля возле дома 54 по Красносельскому шоссе двое неизвестных сожгли две автомашины: «Мазду-6» и «Шевроле Авето». В момент поджога они попали под камеры видеонаблюдения, однако разглядеть на видео лица злоумышленников оказалось делом нереальным. Но полицейские смогли отследить их автомашину по другим уличным камерам. Так были установлены номера БМВ-318, а накануне сотрудники поговорили с хозяином автомашины. Последний, выслушав историю о погорельцах на Красносельском шоссе, показал пальцем на Геворкяна, мол, машину он дал ему и больше он ничего не знает.

