Петербургскому бизнесу собираются помочь с зарплатами. В зависимости от НДФЛ прошлого года

Как сообщает аппарат вице-губернатора Евгения Елина, во встрече участвовали представители бизнеса, которые ежегодно выплачивают от 100 млн рублей до 2 млрд рублей в виде налогов — в частности, речь идет о компаниях «Теремок», «Алекс Фитнес», ТРК «Галерея», JSP Business travel, «Индивидуальный туристический сервис». Их предложения сводились к налоговым каникулам, льготам на имущество и землю, снижению нагрузки по коммунальным платежам, а также отмене арендных платежей на государственное имущество, так как оно не используется в связи с приостановкой деятельности.

«Обсуждается, что одной из мер поддержки могут стать целевые субсидии на заработную плату сотрудникам предприятий малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей в размере суммы, равной уплаченными данными организациями НДФЛ во 2 и 3 кварталах 2019 года», - говорится в сообщении. Кроме того, обсуждаются льготы по налогу на имущество для владельцев торговых центров – опять же в зависимости от той льготы, которую они сами представляют своим арендаторам.



Напомним, первый пакет помощи бизнесу включал ряд мер, среди которых снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения, отмена авансовых платежей по налогу на имущество организаций и земельному налогу, а также по транспортному налогу для пассажирских перевозок и другое. На последнем заседании правительства предложения бизнеса по поводу второго пакета транслировал уполномоченный по правам предпринимателей Александр Абросимов. Эти запросы и комментарии депутатов вызвали эмоциональную реакцию губернатора.

