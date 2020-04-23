США проводит расследование о возможных манипуляциях с нефтяными фьючерсами
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США и британское управление по финансовому регулированию и надзору (FSA) начали расследования подозрительных сделок с нефтяными фьючерсами, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. СFTC предполагает, что трейдеры могли заранее знать о ходе переговоров стран ОПЕК+.
По словам анонимных источников агентства, к американскому расследованию присоединились ФБР и госдепартамент США. Комиссия проверяет, могли ли нефтетрейдеры заработать миллионы долларов, завладев инсайдерской информацией. Имеются в виду сведения о переговорах России с другими нефтедобывающими странами. Один из собеседников Bloomberg заявил, что делавшие ставки трейдеры не являются официальными лицами из России, но они могут быть связаны с Кремлем.
20 апреля цена фьючерса на американскую нефть марки WTI впервые в истории достигла отрицательных значений: котировки завершили торговую сессию на отметке минус 37,63 доллара за баррель. На следующий день майские фьючерсы подорожали до 1,40 доллара за баррель.
Подробнее о том, почему цены на нефть WTI ушли в минус в начале недели и какая судьба ждет остальные марки, «Фонтанке» рассказал экономист Евгений Коган.