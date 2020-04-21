Нефть марки WTI вышла из минуса. Баррель торгуется на отметке 1,4 доллара

Стоимость майского фьючерса на баррель американской нефти марки WTI вышла из отрицательного значения к утру 21 апреля. По состоянию на 7:10 мск на бирже NYMEX она выросла до 1,40 доллара.



Июньские фьючерсы WTI подорожали до 21,33 доллара, пишет РБК.



Североморская нефть Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне торгуется по цене 25,39 за баррель.



Накануне цена апрельского фьючерса WTI впервые в истории достигла отрицательных значений: котировки завершили торговую сессию на отметке минус 37,63 доллара за баррель.

