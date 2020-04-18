Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву

Спецборт с Благодатным огнём приземлился в московском аэропорту Внуково 18 апреля. Об этом пишет РИА Новости.

Святыню доставят на патриаршую службу в храме Христа Спасителя.

Из-за пандемии коронавируса в Москве и Петербурге запрещено посещение храмов. Президент Владимир Путин в этом году не примет участие в службе в храме Христа Спасителя, однако, поставит свечку в часовне в своей резиденции.

Впервые церемония появления Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла при полном отсутствии паломников. Верующие следили за таинством онлайн.