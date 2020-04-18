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18.04.2020 20:24
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Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву

Спецборт с Благодатным огнём приземлился в московском аэропорту Внуково 18 апреля. Об этом пишет РИА Новости.

Святыню доставят на патриаршую службу в храме Христа Спасителя.

Из-за пандемии коронавируса в Москве и Петербурге запрещено посещение храмов. Президент Владимир Путин в этом году не примет участие в службе в храме Христа Спасителя, однако, поставит свечку в часовне в своей резиденции.

Впервые церемония появления Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла при полном отсутствии паломников. Верующие следили за таинством онлайн.

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Комментарии (3)

SNOW
Уже давно представители церквей открыто признали, что собственно "чуда сошествия" как такового нет, вся процедура - некое символическое действо. И только рпц по-прежнему носится с выпученными глазами, на самолетах и лимузинах с мигалками.
260657101
А россиян всех с Израиля вывезли? Или как обычно бросили?
krasnonosov
За чей счет банкет?
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