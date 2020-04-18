Путин не поедет на пасхальную службу в храм Христа Спасителя. Президент предпочел остаться дома
В Кремле подтвердили, что президент России откажется от посещения храма Христа Спасителя, однако поставит свечку в часовне.
«В храм Путин не пойдет и останется дома», — цитирует 18 апреля заявление пресс-секретаря президента ТАСС.
По словам Дмитрия Пескова, глава государства поставит свечку в небольшой часовне на территории резиденции в Ново-Огарево.
Ранее Песков говорил, что ему неизвестны планы главы государства на Пасху.
Напомним, что в прошлом году Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в столице.