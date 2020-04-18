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18.04.2020 14:10
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Путин не поедет на пасхальную службу в храм Христа Спасителя. Президент предпочел остаться дома

В Кремле подтвердили, что президент России откажется от посещения храма Христа Спасителя, однако поставит свечку в часовне.

«В храм Путин не пойдет и останется дома», — цитирует 18 апреля заявление пресс-секретаря президента ТАСС.

По словам Дмитрия Пескова, глава государства поставит свечку в небольшой часовне на территории резиденции в Ново-Огарево.

Ранее Песков говорил, что ему неизвестны планы главы государства на Пасху.

Напомним, что в прошлом году Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в столице.

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Комментарии (5)

iphonedimona
В бункере, оно спокойнее. А холопы пусть молятся за здоровье государя.
Umpire Judge
Правильно делает! Пусть биомасса бьётся лбами в храмах. Быдло должно верить по рабски!
Yes_5e4d665c7c447
Да и хрен с ним. Бог и без него справится.
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