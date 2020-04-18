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18.04.2020 14:00
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В Иерусалиме сошёл благодатный огонь

Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме 18 апреля. В этот раз обошлось без давки на подступах — верующие следили за чудом онлайн.

Торжественная церемония транслировалась во все страны. В этот раз ежегодное мероприятие было необычным, в храме прихожан не было.

Ежегодное схождение Благодатного огня в Великую субботу накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа. Огонь сходит в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня.

Церемония каждый год проходит в одном и том же установленном регламенте, и ещё ни разу в истории не случалось, чтобы Благодатный огонь не сошёл на землю. После обычно паломники зажигают свечи и лампады. Затем огонь на самолётах доставляют в другие страны.

Для верующих Схождение огня — доказательство божественности, поскольку он зажигается сам по себе.

Напомним, в Петербурге храмы сегодня тоже закрыты для прихожан. За службой можно будет наблюдать в Интернете или по телевизору. Некоторые всё же рискнули принести куличи для освящения.

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Комментарии (19)

Pilat
Огорчает только одно. Такой был прекрасный повод подержать интригу. Затянуть схождение, но нет, огонь сошёл строго по расписанию, дабы его успели доставить на самолетах куда надо.
mangup
Когда греческий патриарх Иерусалимский Феофил в беседе с паломниками из России, среди которых был диакон Андрей Кураев, опроверг версию о чудесном самовозжигании лампады в Храме Гроба Господня, заявив, что Благодатный огонь "...не ежегодно свершающееся чудо, а лишь напоминание о свете, воссиявшем при Воскресении Христа". Диакон Андрей Кураев так откомментировал слова патриарха Феофила: “Откровеннее сказать о зажигалке в кармане он, наверное, и не мог”.
И так называемый Благодатный огонь - дело рук человеческих, а не Божьих.
https://www.liveinternet.ru/users/antisekta/post163860513
Vasilis
Значит решили не разделять верующих в этот раз, ну ну посмотрим дальше
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