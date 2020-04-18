Торжественная церемония транслировалась во все страны. В этот раз ежегодное мероприятие было необычным, в храме прихожан не было.

Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме 18 апреля. В этот раз обошлось без давки на подступах — верующие следили за чудом онлайн.

Ежегодное схождение Благодатного огня в Великую субботу накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа. Огонь сходит в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня.

Церемония каждый год проходит в одном и том же установленном регламенте, и ещё ни разу в истории не случалось, чтобы Благодатный огонь не сошёл на землю. После обычно паломники зажигают свечи и лампады. Затем огонь на самолётах доставляют в другие страны.



Для верующих Схождение огня — доказательство божественности, поскольку он зажигается сам по себе.



Напомним, в Петербурге храмы сегодня тоже закрыты для прихожан. За службой можно будет наблюдать в Интернете или по телевизору. Некоторые всё же рискнули принести куличи для освящения.

