Минкомсвязи просит включить СМИ в список отраслей, пострадавших из-за коронавируса

Средства массовой информации могут претендовать на льготы, положенные отраслям, наиболее пострадавшим в условиях пандемии коронавируса. Включить их в список Мишустина попросил министр связи Максут Шадаев.



Об этом 17 апреля в Twitter пишет глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он отметил, что накануне было принято решение запросить «отраслевые союзы и объединения» о том, какие меры поддержки им необходимы.



В письме главы Минкомсвязи премьер-министру Михаилу Мишустину уточняется, что «медиаотрасль продолжает обеспечивать бесперебойную работу всех видов СМИ, внося свой вклад в сохранение общественной стабильности». «При этом финансовая основа медиаиндустрии — это доходы от рекламы, значительную часть которых составляли доходы от рекламы отраслей, вошедших в перечень наиболее пострадавших», — сказано в документе. СМИ, продолжил Шадаев, «несмотря на активную деятельность, более чем когда-либо востребованную обществом», теряют доходы, вынуждены сокращать, а порой и вовсе прекращать свою деятельность. Он предлагает установить для СМИ льготную ставку страховых взносов, отсрочить налоговые и другие обязательные платежи, на время запретить проверки, устроить кредитные каникулы. Он также добавил, что в первую очередь поддержка необходима региональным СМИ, «в которых работают десятки тысяч человек».

