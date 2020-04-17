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17.04.2020 15:55
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Минкомсвязи просит включить СМИ в список отраслей, пострадавших из-за коронавируса

Средства массовой информации могут претендовать на льготы, положенные отраслям, наиболее пострадавшим в условиях пандемии коронавируса. Включить их в список Мишустина попросил министр связи Максут Шадаев.

Об этом 17 апреля в Twitter пишет глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он отметил, что накануне было принято решение запросить «отраслевые союзы и объединения» о том, какие меры поддержки им необходимы.

В письме главы Минкомсвязи премьер-министру Михаилу Мишустину уточняется, что «медиаотрасль продолжает обеспечивать бесперебойную работу всех видов СМИ, внося свой вклад в сохранение общественной стабильности». «При этом финансовая основа медиаиндустрии — это доходы от рекламы, значительную часть которых составляли доходы от рекламы отраслей, вошедших в перечень наиболее пострадавших», — сказано в документе. СМИ, продолжил Шадаев, «несмотря на активную деятельность, более чем когда-либо востребованную обществом», теряют доходы, вынуждены сокращать, а порой и вовсе прекращать свою деятельность. Он предлагает установить для СМИ льготную ставку страховых взносов, отсрочить налоговые и другие обязательные платежи, на время запретить проверки, устроить кредитные каникулы. Он также добавил, что в первую очередь поддержка необходима региональным СМИ, «в которых работают десятки тысяч человек».

Список наиболее пострадавших отраслей экономики был опубликован 6 апреля, в него вошли авто- и авиаперевозки, организация культурных, досуговых и развлекательных мероприятий, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, туристический и гостиничный бизнес, общественное питание, дополнительное образование. Позже он был дополнен, в него также вошли, например, стоматологи и прокатчики кино. Петербургские предприниматели помощь государства и городских властей пока на себе не ощущают, писала ранее «Фонтанка».

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Комментарии (4)

155296642
Это уже наглость. Если бы им отключили электроэнергию, или запретили выходить в эфир тогда.
А сейчас они пострадали косвенно. А косвенно пострадала вся страна за редкими исключениями. С какого перепугу они НАИБОЛЕЕ пострадавшие? Поточу что зажрались?
Рекламы столько, что телевизор не посмотреть. Тарифы подняли выше некуда.
vladimir5581
А Соловьеву выдать доплату ещё как человеку, работающему на передовой. Он же трудится как медики.
Mozg
Конечно. Это ж четвёртая власть...
Не подмажешь- не поедешь.......

Кстати, а что там считают сми? Блогерам дадут денег за пиар вируса?
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