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11.04.2020 13:28
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Стоматологи и кинематографисты пополнили список наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса

Российское правительство расширило перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции. В список вошли стоматология и кинематография.

Постановление 11 апреля опубликовано на официальном сайте кабмина. Раздел «Культура, организация досуга и развлечений» дополнен деятельностью в области демонстрации кинофильмов. А еще в документе появился новый раздел «Деятельность в области здравоохранения», который содержит позицию «стоматологическая практика».

Напомним, в перечень пострадавших отраслей экономики, обнародованный 6 апреля, вошли авто- и авиаперевозки, организация культурных, досуговых и развлекательных мероприятий, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, туристический и гостиничный бизнес, общественное питание, дополнительное образование и т. д.

Владельцы малого и среднего бизнеса в этих сферах могут обратиться в банки и попросить изменить условия договора займа до 30 сентября 2020 года.

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Комментарии (9)

nuga
Беззубые вылезут к осени после отсидки по домам. Нет,дело не в короне.
ppky0323
Мы работаем. Закрылись, кто хотели
260657101
Не могу кстати понять почему в СПб закрыли частные стоматологии. В частности перестал работать Интан. Что делать тем у кого не закончено лечение?
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