Стоматологи и кинематографисты пополнили список наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса

Постановление 11 апреля опубликовано на официальном сайте кабмина. Раздел «Культура, организация досуга и развлечений» дополнен деятельностью в области демонстрации кинофильмов. А еще в документе появился новый раздел «Деятельность в области здравоохранения», который содержит позицию «стоматологическая практика».

Российское правительство расширило перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции. В список вошли стоматология и кинематография.

Напомним, в перечень пострадавших отраслей экономики, обнародованный 6 апреля, вошли авто- и авиаперевозки, организация культурных, досуговых и развлекательных мероприятий, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, туристический и гостиничный бизнес, общественное питание, дополнительное образование и т. д.



Владельцы малого и среднего бизнеса в этих сферах могут обратиться в банки и попросить изменить условия договора займа до 30 сентября 2020 года.

