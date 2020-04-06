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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 09:54
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Правительство РФ назвало наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики. Все они из сферы услуг

Правительство России утвердило перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Все они касаются сферы предоставления услуг. Постановление 6 апреля размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, больше всего коронавирус отразился на авто- и авиаперевозках, организации культурных, досуговых и развлекательных мероприятий, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорте, туристическом и гостиничном бизнесе, общественном питании, дополнительном образовании, выставочной деятельности и проведении конференций, а также на сфере предоставления бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Согласно постановлению, владельцы малого и среднего бизнеса в перечисленных отраслях экономики имеют право обратиться в кредитные организации с требованием об изменении условий договора займа до 30 сентября 2020 года.

Ранее Центральный банк России разъяснил особенности предоставления кредитных каникул гражданам, у которых из-за коронавируса упал доход или они оказались в сложной жизненной ситуации.

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Комментарии (4)

dimas062
Похоже что у "составителей" познания в экономике ограничиваются тем, что они видят тратя "честно заработанное". Осовные потери сейчас, это не кафешка, которая встала на паузу и через месяц откроется, а предприятия B2B, те кто работает с другими бизнесами - они не просто встали на паузу, они через месяц получат штрафы и неустойки по контрактам, просто так "включиться" и начать заново продавать пироженки не получится. Но, для того, что бы это понять, нужно представлять себе чем живёт экономика, а не ограничиваться ноготочками-кафешками-клубами.
260825581
То есть розничные магазины, не продуктовые и не строительные, закрытые до сих пор, не пострадали ни разу! И ещё не пострадают. Короче, барыгам помощи не ждать!
Pilat
Поразмыслив, я лично одобряю действие правительства. Знаете почему? Потому что их действия отлично добивают моих конкурентов. С такой помощью, после которой они будут вынуждены еще пару лет отдавать проценты насчитанные им банками, они долго не оправятся. Если в принципе оправятся. Так что я бы даже взял попкорна побольше, чтобы и дальше смотреть как моё правительство мне помогает. Но....но сижу на самоизоляции.
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