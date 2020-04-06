Правительство РФ назвало наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики. Все они из сферы услуг

Как следует из документа, больше всего коронавирус отразился на авто- и авиаперевозках, организации культурных, досуговых и развлекательных мероприятий, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорте, туристическом и гостиничном бизнесе, общественном питании, дополнительном образовании, выставочной деятельности и проведении конференций, а также на сфере предоставления бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Правительство России утвердило перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Все они касаются сферы предоставления услуг. Постановление 6 апреля размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, владельцы малого и среднего бизнеса в перечисленных отраслях экономики имеют право обратиться в кредитные организации с требованием об изменении условий договора займа до 30 сентября 2020 года.

Ранее Центральный банк России разъяснил особенности предоставления кредитных каникул гражданам, у которых из-за коронавируса упал доход или они оказались в сложной жизненной ситуации.

