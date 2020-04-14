Суд на два месяца велел закрыть сауну на Боровой. Проверяющие застали в пару двоих

По статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Куйбышевский районный суд Петербурга привлек к ответственности ООО «Торо», которое работает как СПА-комплекс на Боровой улице, 29–33. Проверяющие в лице Роспотребнадзора и УМВД Центрального района пришли туда 7 апреля в половину пятого вечера. Вопреки запрету на работу подобных организаций в период коронавирусной эпидеми, сауна была открыта, внутри сидели двое.

Лицензия на медицинские услуги не уберегла владельца сауны в центре Петербурга от закрытия на 60 суток. Стенания про трудное финансовое положение от штрафа уберегли.

Как отмечает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, защитник «Торо» не спорил, что помещения сдал в аренду, но отметил, что у организации есть лицензия на медицинские услуги, ни с кем другим посетители не контактировали, а экономическое положение у юрлица сложное. «Вместе с тем, просил о назначении наказания в виде приостановления деятельности или штрафа в размере ниже низшего предела», — добавили в пресс-службе.

Медлицензия от закрытия сауну не спасла — никаких срочных и неотложных процедур там не делают. «Торо» закрыли на 60 суток, но штраф выписывать не стали.

По статистике на 14 апреля, в суды поступило 325 дел об административных правонарушениях по «коронавирусным» статьям. Излюбленная полицией статья 6.3, поправки в которую были внесены 1 апреля, зачастую применяется к гражданам, которые нарушили городской запрет, например, на посещение парков или детских площадок. Однако выписывать протоколы за это могут только чиновники из трех городских комитетов и по другой новой статье, 20.6.1. В настоящее время протоколов по ней в суды не поступало.