Три комитета на одну статью. Беглов решил, кто будет составлять протоколы за посещение детских площадок
Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил перечень должностных лиц, которые могут составлять протоколы о правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП. По ней должны привлекать нарушителей ограничений, введенных Смольным из-за распространения коронавируса.
Распоряжение губернатора опубликовано 13 апреля. Согласно документу, протоколы могут составлять представители трех комитетов: по вопросам законности, правопорядка и безопасности; по контролю за имуществом; по промышленной политике, инновациям и торговле. Если конкретно, в списке избранных председатели и заместители, руководители структурных подразделений и их замы, а также – гражданские служащие категории «специалисты» и «обеспечивающие специалисты».
Статья 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности» введена с 1 апреля 2020 года. Именно по ней, как заявлял ранее Смольный, должны привлекать тех, кто нарушает ограничительные предписания, связанные с эпидемией коронавируса – например, запрет посещать парки, детские площадки и церкви. Впрочем, уже не обошлось без казусов. Петербуржца успели оштрафовать за присутствие на детской площадке, но по части 2 статьи 6.3 КоАП: по ней надо наказывать тех, кто нарушает требования самоизоляции, вернувшись из-за границы или после контакта с больным COVID-19. Та же ситуация повторилась с девушкой, которая решила выгулять собаку в Таврическом саду.