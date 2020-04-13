FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +5
73.52р80.54р
СРОЧНО

#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 22:18
7
Печать

Три комитета на одну статью. Беглов решил, кто будет составлять протоколы за посещение детских площадок

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил перечень должностных лиц, которые могут составлять протоколы о правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП. По ней должны привлекать нарушителей ограничений, введенных Смольным из-за распространения коронавируса.

Распоряжение губернатора опубликовано 13 апреля. Согласно документу, протоколы могут составлять представители трех комитетов: по вопросам законности, правопорядка и безопасности; по контролю за имуществом; по промышленной политике, инновациям и торговле. Если конкретно, в списке избранных председатели и заместители, руководители структурных подразделений и их замы, а также – гражданские служащие категории «специалисты» и «обеспечивающие специалисты».

Статья 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности» введена с 1 апреля 2020 года. Именно по ней, как заявлял ранее Смольный, должны привлекать тех, кто нарушает ограничительные предписания, связанные с эпидемией коронавируса – например, запрет посещать парки, детские площадки и церкви. Впрочем, уже не обошлось без казусов. Петербуржца успели оштрафовать за присутствие на детской площадке, но по части 2 статьи 6.3 КоАП: по ней надо наказывать тех, кто нарушает требования самоизоляции, вернувшись из-за границы или после контакта с больным COVID-19. Та же ситуация повторилась с девушкой, которая решила выгулять собаку в Таврическом саду.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

SanNik
Конституция РФ
Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.
2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
Статья 56
1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия.
2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в ее отдельных местностях может вводиться при на
Мужской Взгляд
Вы бы не о штрафах заботились, а о тех, кто остался без работы и без куска хлеба.
Danik
Блеск! И это вся работа губера за день! Тяжело поработал! И во сколько этот труд горожанам обошелся!? Отдавать распоряжения эти инопланетяне горазды! А вот с результативной и эффективное работой что-то совсем не ладится! Думал бы о обеспечении города масками, аппаратами ИВЛ, койками, тестами. О дезинфекции города. Парадные годами не убирают и не моют! А они все о штрафах изволят думать!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний