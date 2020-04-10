«Не хотите — не приезжайте на заседание». Гулявшую с собакой петербурженку заочно осудили на 15 тысяч

Полиция и суд запустили конвейер по наказанию петербуржцев, посещающих парки и скверы. О выписанном 10 апреля штрафе за выгул собаки в Таврическом саду его хозяйка узнала от «Фонтанки». По словам Этери Тертерян, накануне днем она вывела на прогулку своего бигля Скуби-Ду. Живет женщина в центре. «Я отошла от дома в радиусе не более ста метров. Видела табличку на ограде Таврического сада, что он закрыт. Но решила пройтись», — признает Этери. К ней оперативно подошли два сотрудника полиции. Рассказали про городской запрет на прогулки в парках и садах, достали заранее напечатанный протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП. Эта норма неприменима к нарушению городских запретов. Но Этери этого не знала.

«Я не сильна в юриспруденции. Паспорта у меня с собой не было, — вспоминает она. — Но полицейские удовлетворились данными с фотографии, которая хранилась в телефоне. На составление ушло 15–20 минут. Напоследок сотрудники мне сказали, что, возможно, на первый раз обойдется предупреждением. Мы поговорили о запретах и коронавирусе. Я спросила, почему они без масок и подходят ко мне на расстояние ближе метра. Они горько ответили, что им выдают по одной маске на день». Полицейские и Этери разошлись. Сегодня женщине позвонили из Смольнинского районного суда. «Сказали: через час заседание, — продолжает Этери. — Я хотела приехать, чтобы хотя бы точно узнать, в чем меня обвиняют. Но не успевала. А мне ответили: «Не хотите — не приезжайте». Дело рассмотрели заочно и оштрафовали петербурженку на 15 тысяч рублей. Из разъяснения правительства Петербурга следует, что посещение запрещенных парков, садов, скверов квалифицируется по другой статье КоАП — 20.6.1. У полицейских нет полномочий составлять протоколы, это компетенция чиновников. Статья 6.3 КоАП, подчеркивал Смольный, применяется только к нарушитителям карантина — тех, кто вернулся из-за границы или контактировал с вернувшимися и получил распоряжение Роспотребнадзора не покидать место самоизоляции в течение 14 дней.