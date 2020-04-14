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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 13:04
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В общем, решайте сами. Роспотребнадзор поручил регионам определять условия самоизоляции для вернувшихся из-за границы

Главный санитарный врач России Анна Попова снова изменила собственное постановление о порядке самоизоляции вернувшихся в Россию людей. Теперь между обсерватором и домашним режимом будут выбирать регионы.

Новое распоряжение опубликовано на сайте Роспотребнадзора. Теперь региональным властям предписано «обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию, в домашних условиях или в условиях обсерватора на срок 14 дней со дня их прибытия». «Способ изоляции и медицинского наблюдения определять, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в субъекте Российской Федерации», — говорится в документе.

«Фонтанка» подробно описывала коллизию вокруг правил изоляции для вернувшихся в российские регионы. 30 марта вышло первое постановление, где говорилось, что всех надо отправлять в обсерваторы — если речь не идет о жителях столичного региона, прилетевших домой. Однако уже 3 апреля Попова смягчила требования: тех, кто прибыл в родной регион, можно отправлять домой. Однако по-прежнему предполагалось, что иногородние жители, которых доставили в чужой аэропорт, подлежат обсервации.

13 апреля рейсом из Мадрида в Петербург прибыли 19 человек. 14 апреля ожидается рейс из Нью-Йорка. 8 апреля губернатор Александр Беглов отчитывался, что в Петербург за 2 недели прибыли более 21 тысячи человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Анна Эстедт
А если главки решат не поддаваться "психозу" , как бы назвал это Лукашенко, и сэкономить на обсерваторах, - и просто отпустят своим путем домой, как это произошло в Петербурге с "катарцами"?!
bash
Классика принятия решений великими начальниками:
Кто-нибудь, позвоните куда-нибудь и сделайте что-нибудь.
Kezevo
Когда все хорошо власть тут как тут , флажки , улыбки шествия , обещания. Когда проблемы : власть предпочитает из за угла выглядывать, авось справятся а я если что рядом была! Праздновать будем вместе, ну сдохнут хоть на поминках погуляем
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