В общем, решайте сами. Роспотребнадзор поручил регионам определять условия самоизоляции для вернувшихся из-за границы

Главный санитарный врач России Анна Попова снова изменила собственное постановление о порядке самоизоляции вернувшихся в Россию людей. Теперь между обсерватором и домашним режимом будут выбирать регионы.



Новое распоряжение опубликовано на сайте Роспотребнадзора. Теперь региональным властям предписано «обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию, в домашних условиях или в условиях обсерватора на срок 14 дней со дня их прибытия». «Способ изоляции и медицинского наблюдения определять, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в субъекте Российской Федерации», — говорится в документе.

