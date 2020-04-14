В общем, решайте сами. Роспотребнадзор поручил регионам определять условия самоизоляции для вернувшихся из-за границы
Главный санитарный врач России Анна Попова снова изменила собственное постановление о порядке самоизоляции вернувшихся в Россию людей. Теперь между обсерватором и домашним режимом будут выбирать регионы.
Новое распоряжение опубликовано на сайте Роспотребнадзора. Теперь региональным властям предписано «обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию, в домашних условиях или в условиях обсерватора на срок 14 дней со дня их прибытия». «Способ изоляции и медицинского наблюдения определять, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в субъекте Российской Федерации», — говорится в документе.
«Фонтанка» подробно описывала коллизию вокруг правил изоляции для вернувшихся в российские регионы. 30 марта вышло первое постановление, где говорилось, что всех надо отправлять в обсерваторы — если речь не идет о жителях столичного региона, прилетевших домой. Однако уже 3 апреля Попова смягчила требования: тех, кто прибыл в родной регион, можно отправлять домой. Однако по-прежнему предполагалось, что иногородние жители, которых доставили в чужой аэропорт, подлежат обсервации.
13 апреля рейсом из Мадрида в Петербург прибыли 19 человек. 14 апреля ожидается рейс из Нью-Йорка. 8 апреля губернатор Александр Беглов отчитывался, что в Петербург за 2 недели прибыли более 21 тысячи человек.