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14.04.2020 12:47
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Академик РАН: Иммунитет помогут укрепить секс, женьшень и экстракт пантов благородного оленя

Один из ведущих российских иммунологов академик РАН Валерий Черешнев рассказал, как укрепить иммунитет, но сразу разбил надежды многих, отметив, что быстро это сделать не получится.

Учёный в интервью «Российской газете» 14 апреля перечислил продукты, употребляя которые можно снизить риск заболеть. Это все адаптогены: женьшень, пантокрин (экстракт пантов (рогов) благородного оленя), имбирь, а также лечебный голод, если нет противопоказаний, и секс. Но главное в этом случае регулярность.

«Важно понимать вот что: если принимать их на регулярной основе и в обычных дозах, то вы хорошо поддержите функционирование иммунной системы. А если это сделать ударно, то вы добьетесь следующего: возбуждение — истощение, всплеск, взрыв — угасание. Конечно, это следствие наших бытовых заблуждений и ожидания чуда», — пояснил Черешнев.

Накануне Роспотребнадзор опроверг информацию об эффективности лимонов, мёда и чеснока в профилактике коронавируса.

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Комментарии (11)

260741301
Ачередной АкадемеГ.
Проще попросить товарища Рогозина вывести икону на орбиту - пусть Землю-матушку облетит. Вирус кончится.
А то, боюсь, один Кашпировский не справится!
efela
Высказывание академика только дало понять, что некоторые из наших академиков, слегка олени.
Simao Gato
секс с молодым оленем?
это что-то новенького
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