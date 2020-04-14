Академик РАН: Иммунитет помогут укрепить секс, женьшень и экстракт пантов благородного оленя

Один из ведущих российских иммунологов академик РАН Валерий Черешнев рассказал, как укрепить иммунитет, но сразу разбил надежды многих, отметив, что быстро это сделать не получится.



Учёный в интервью «Российской газете» 14 апреля перечислил продукты, употребляя которые можно снизить риск заболеть. Это все адаптогены: женьшень, пантокрин (экстракт пантов (рогов) благородного оленя), имбирь, а также лечебный голод, если нет противопоказаний, и секс. Но главное в этом случае регулярность.



«Важно понимать вот что: если принимать их на регулярной основе и в обычных дозах, то вы хорошо поддержите функционирование иммунной системы. А если это сделать ударно, то вы добьетесь следующего: возбуждение — истощение, всплеск, взрыв — угасание. Конечно, это следствие наших бытовых заблуждений и ожидания чуда», — пояснил Черешнев.

