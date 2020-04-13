Роспотребнадзор опроверг полезность лимонов, меда и чеснока в профилактике коронавируса

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказала о полезности меда, лимонов и чеснока для профилактики COVID-2019.



«Что касается цитрусовых, чеснока или меда, считается, что они укрепляют общий иммунитет, могут работать как жаропонижающее средство. Но существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют», — цитирует 13 апреля заявление ведомства издание РИА Новости.



Роспотребнадзор призвал людей следить за гигиеной, соблюдать социальную дистанцию и дезинфицировать поверхности. Кроме того, ведомство заверило, что в настоящем антисептике должно быть не менее 60% спирта.

