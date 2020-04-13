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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 14:08
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Роспотребнадзор опроверг полезность лимонов, меда и чеснока в профилактике коронавируса

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказала о полезности меда, лимонов и чеснока для профилактики COVID-2019.

«Что касается цитрусовых, чеснока или меда, считается, что они укрепляют общий иммунитет, могут работать как жаропонижающее средство. Но существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют», — цитирует 13 апреля заявление ведомства издание РИА Новости.

Роспотребнадзор призвал людей следить за гигиеной, соблюдать социальную дистанцию и дезинфицировать поверхности. Кроме того, ведомство заверило, что в настоящем антисептике должно быть не менее 60% спирта.

Напомним, среди россиян распространялась информация о том, что некоторые продукты якобы помогают в профилактике коронавирусной инфекции. Так, из-за этого в Петербурге взлетели цены на имбирь и лимоны. Новой стоимостью продуктов заинтересовались Генпрокуратура и ФАС.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за ситуацией, связанной с коронавирусом, в Петербурге и мире.

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Комментарии (7)

ШурикНаДому
Означает ли это что помогает водка табак и секс?
mahno
Революция поможет от коронавируса на 100%
Asherinka
Люди готовы хвататься за соломинку. Правда в том, что нет никакого способа укрепить иммунитет против конкретного вируса, кроме прививок, а в общем - кроме здорового образа жизни (движение, сон, полноценное питание, отсутствие вредных привычек). Но хочется же волшебную пилюлю..
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