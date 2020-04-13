Роспотребнадзор опроверг полезность лимонов, меда и чеснока в профилактике коронавируса
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказала о полезности меда, лимонов и чеснока для профилактики COVID-2019.
«Что касается цитрусовых, чеснока или меда, считается, что они укрепляют общий иммунитет, могут работать как жаропонижающее средство. Но существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют», — цитирует 13 апреля заявление ведомства издание РИА Новости.
Роспотребнадзор призвал людей следить за гигиеной, соблюдать социальную дистанцию и дезинфицировать поверхности. Кроме того, ведомство заверило, что в настоящем антисептике должно быть не менее 60% спирта.
Напомним, среди россиян распространялась информация о том, что некоторые продукты якобы помогают в профилактике коронавирусной инфекции. Так, из-за этого в Петербурге взлетели цены на имбирь и лимоны. Новой стоимостью продуктов заинтересовались Генпрокуратура и ФАС.
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