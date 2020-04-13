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13.04.2020 20:51
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«Я не буду открывать ресторан». Бросивший вызов Смольному предприниматель объяснил, почему передумал бунтовать

Совладелец SkyRest Group Александр Затуливетров, который на прошлой неделе заявил о намерении открыть ресторан, если власти не введут ЧС, отказался от протеста.

«Я не буду открывать ресторан», - написал он на своей странице в Facebook 13 апреля.

Пост Затуливетрова за 5 дней набрал более 6 тысяч комментариев. О желании посетить заведение 15 апреля сообщило 177 человек.

«Я рад, что своим явно неоднозначным мнением я вызвал широкую дискуссию. Значит, проблема, действительно, существует», - добавил он.

По словам предпринимателя, на его решение отказаться от протеста, во-первых, повлияли введённые Смольным штрафы для граждан, которые игнорируют запрет на посещение общепита. «Рисковать Вашим здоровьем и Вашими деньгами я не могу», - написал он.

Во-вторых, неизвестный меценат перевел ему 200 тысяч рублей на штрафы. По словам Затуливетрова, после раздумий он решил направить их на зарплату сотрудникам и пообещал вернуть деньги отправителю после того, как будут сняты ограничения и заведения вернутся к нормальной работе.

Предприниматель добавил, что вопреки своему заявлению о намерении не подчиниться запретом, он не является оппозиционером

«Я всего лишь маленький бизнесмен, который попытался бороться с несправедливостью», - подчеркнул он.

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Комментарии (18)

JIeXCyC
Слабак оказался, купили за недорого казачком засланным, чтобы резонанс не наводил...
GreenGrass
А, "меценат" на счётчик не поставит, за нецелевое использование средств...)
sektor7
Злорадствовать и насмехаться не буду.
Очень разумное решение.
Правильно поступил. Мудро
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