«Я не буду открывать ресторан». Бросивший вызов Смольному предприниматель объяснил, почему передумал бунтовать
Совладелец SkyRest Group Александр Затуливетров, который на прошлой неделе заявил о намерении открыть ресторан, если власти не введут ЧС, отказался от протеста.
«Я не буду открывать ресторан», - написал он на своей странице в Facebook 13 апреля.
Пост Затуливетрова за 5 дней набрал более 6 тысяч комментариев. О желании посетить заведение 15 апреля сообщило 177 человек.
«Я рад, что своим явно неоднозначным мнением я вызвал широкую дискуссию. Значит, проблема, действительно, существует», - добавил он.
По словам предпринимателя, на его решение отказаться от протеста, во-первых, повлияли введённые Смольным штрафы для граждан, которые игнорируют запрет на посещение общепита. «Рисковать Вашим здоровьем и Вашими деньгами я не могу», - написал он.
Во-вторых, неизвестный меценат перевел ему 200 тысяч рублей на штрафы. По словам Затуливетрова, после раздумий он решил направить их на зарплату сотрудникам и пообещал вернуть деньги отправителю после того, как будут сняты ограничения и заведения вернутся к нормальной работе.
Предприниматель добавил, что вопреки своему заявлению о намерении не подчиниться запретом, он не является оппозиционером
«Я всего лишь маленький бизнесмен, который попытался бороться с несправедливостью», - подчеркнул он.