«Я не буду открывать ресторан». Бросивший вызов Смольному предприниматель объяснил, почему передумал бунтовать

Совладелец SkyRest Group Александр Затуливетров, который на прошлой неделе заявил о намерении открыть ресторан, если власти не введут ЧС, отказался от протеста.



«Я не буду открывать ресторан», - написал он на своей странице в Facebook 13 апреля.

Пост Затуливетрова за 5 дней набрал более 6 тысяч комментариев. О желании посетить заведение 15 апреля сообщило 177 человек.

«Я рад, что своим явно неоднозначным мнением я вызвал широкую дискуссию. Значит, проблема, действительно, существует», - добавил он.