Коронавирус пробрался в горбольницу имени Семашко в Пушкине. На карантин закрыли терапевтическое отделение

В городскую больницу № 38 имени Семашко в Пушкине пробрался коронавирус. Новая инфекция парализовала работу одного из отделений медучреждения.



Как сообщили «Фонтанке» в справочной службе горбольницы 13 апреля, пациентов временно не принимает терапевтическое отделение. На вопрос корреспондента издания о том, что стало причиной ограничения работы врачей, там ответили: «Коронавирус».



Информацию о количестве заболевших и сроках действия принятой меры в справочной службе не уточнили.



По данным «Доктора Питера», который ссылается на пресс-службу медучреждения, коронавирус обнаружили у одного из пациентов, его доставили в Боткинскую больницу. Под карантин, по информации издания, попали 10 врачей и 20 человек, проходящих лечение в стенах горбольницы.

