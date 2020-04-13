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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 13:44
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Коронавирус пробрался в горбольницу имени Семашко в Пушкине. На карантин закрыли терапевтическое отделение

В городскую больницу № 38 имени Семашко в Пушкине пробрался коронавирус. Новая инфекция парализовала работу одного из отделений медучреждения.

Как сообщили «Фонтанке» в справочной службе горбольницы 13 апреля, пациентов временно не принимает терапевтическое отделение. На вопрос корреспондента издания о том, что стало причиной ограничения работы врачей, там ответили: «Коронавирус».

Информацию о количестве заболевших и сроках действия принятой меры в справочной службе не уточнили.

По данным «Доктора Питера», который ссылается на пресс-службу медучреждения, коронавирус обнаружили у одного из пациентов, его доставили в Боткинскую больницу. Под карантин, по информации издания, попали 10 врачей и 20 человек, проходящих лечение в стенах горбольницы.

В свою очередь, в пресс-службе комитета по здравоохранению «Фонтанке» заявили, что отделение было закрыто на карантин еще на прошлой неделе.

«С 8 апреля отделение на карантине. Семь медиков было изолировано. Сейчас остаются восемь контактных пациентов», — сказали в городском ведомстве.

Там также добавили, что отмена приема у главврача и заведующих отделениями, а также запрет на посещение пациентов вызваны ужесточением противоэпидемического режима во всех подобных учреждениях. Горбольница №38 имени Семашко работает в штатном режиме на оказание скорой медпомощи, подчеркнули в Комздраве.

Напомним, это уже не первое петербургское медучреждение, где приходится вводить ограничительные меры из-за выявления коронавируса. В их числе: клиническая больница № 122 имени Соколова, НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена, а также родильные дома № 10 и № 16.

Помимо этого, новую инфекцию нашли у пациентов и персонала клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ.

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