Коронавирус пробрался в горбольницу имени Семашко в Пушкине. На карантин закрыли терапевтическое отделение
В городскую больницу № 38 имени Семашко в Пушкине пробрался коронавирус. Новая инфекция парализовала работу одного из отделений медучреждения.
Как сообщили «Фонтанке» в справочной службе горбольницы 13 апреля, пациентов временно не принимает терапевтическое отделение. На вопрос корреспондента издания о том, что стало причиной ограничения работы врачей, там ответили: «Коронавирус».
Информацию о количестве заболевших и сроках действия принятой меры в справочной службе не уточнили.
По данным «Доктора Питера», который ссылается на пресс-службу медучреждения, коронавирус обнаружили у одного из пациентов, его доставили в Боткинскую больницу. Под карантин, по информации издания, попали 10 врачей и 20 человек, проходящих лечение в стенах горбольницы.
В свою очередь, в пресс-службе комитета по здравоохранению «Фонтанке» заявили, что отделение было закрыто на карантин еще на прошлой неделе.
«С 8 апреля отделение на карантине. Семь медиков было изолировано. Сейчас остаются восемь контактных пациентов», — сказали в городском ведомстве.
Там также добавили, что отмена приема у главврача и заведующих отделениями, а также запрет на посещение пациентов вызваны ужесточением противоэпидемического режима во всех подобных учреждениях. Горбольница №38 имени Семашко работает в штатном режиме на оказание скорой медпомощи, подчеркнули в Комздраве.
Напомним, это уже не первое петербургское медучреждение, где приходится вводить ограничительные меры из-за выявления коронавируса. В их числе: клиническая больница № 122 имени Соколова, НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена, а также родильные дома № 10 и № 16.
Помимо этого, новую инфекцию нашли у пациентов и персонала клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ.