В клинике имени Пирогова СПбГУ 12 человек с подозрением на COVID-19

Среди пациентов и персонала клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ выявлено 12 человек с подозрением на коронавирус. Пока что диагнозы не подтверждены.



О том, что среди пациентов клиники выявлены те, кто может быть болен коронавирусом, «Фонтанке» сообщили читатели 12 апреля.



«Больницу закрыли. Никого не впускают и не выпускают. Информации работникам тоже никакой не дают. Говорят: сидите ждите», — поделился знаниями читатель Сергей.



Речь идет о лечебно-диагностическом комплексе на набережной реки Фонтанки, дом 154.

