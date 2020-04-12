В клинике имени Пирогова СПбГУ 12 человек с подозрением на COVID-19
Среди пациентов и персонала клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ выявлено 12 человек с подозрением на коронавирус. Пока что диагнозы не подтверждены.
О том, что среди пациентов клиники выявлены те, кто может быть болен коронавирусом, «Фонтанке» сообщили читатели 12 апреля.
«Больницу закрыли. Никого не впускают и не выпускают. Информации работникам тоже никакой не дают. Говорят: сидите ждите», — поделился знаниями читатель Сергей.
Речь идет о лечебно-диагностическом комплексе на набережной реки Фонтанки, дом 154.
В пресс-службе СПбГУ сообщили, что подозрение на COVID-19 у десяти пациентов и двух сотрудников младшего медперсонала.
«В настоящее время их биологические материалы направлены в организацию, уполномоченную проводить исследования в целях окончательного подтверждения результатов», — добавили в вузе.
Клиника по постановлению главного санитарного врача Петербурга Натальи Башкетовой с конца марта и до 30 апреля новых пациентов не принимает.