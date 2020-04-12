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12.04.2020 17:59
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В клинике имени Пирогова СПбГУ 12 человек с подозрением на COVID-19

Среди пациентов и персонала клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ выявлено 12 человек с подозрением на коронавирус. Пока что диагнозы не подтверждены.

О том, что среди пациентов клиники выявлены те, кто может быть болен коронавирусом, «Фонтанке» сообщили читатели 12 апреля.

«Больницу закрыли. Никого не впускают и не выпускают. Информации работникам тоже никакой не дают. Говорят: сидите ждите», — поделился знаниями читатель Сергей.

Речь идет о лечебно-диагностическом комплексе на набережной реки Фонтанки, дом 154.

В пресс-службе СПбГУ сообщили, что подозрение на COVID-19 у десяти пациентов и двух сотрудников младшего медперсонала.

«В настоящее время их биологические материалы направлены в организацию, уполномоченную проводить исследования в целях окончательного подтверждения результатов», — добавили в вузе.

Клиника по постановлению главного санитарного врача Петербурга Натальи Башкетовой с конца марта и до 30 апреля новых пациентов не принимает.

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