Второй по счету роддом в Петербурге закрыли на карантин. Подозрение на коронавирус у одной из рожениц в Красносельском районе

Тем, кто планировал рожать в роддоме №10 на улице Тамбасова в ближайшие две недели, придется выбрать для этого другое место. Петербургский Роспотребнадзор закрыл медучреждение на карантин.



Об этом «Фонтанке» рассказал супруг одной из женщин, которая вот-вот станет мамой. По его словам, 12 апреля мужчина хотел передать жене вещи, но его не пустили дальше забора.



«Взяли только лекарство, все остальное нельзя. Охранник сказал - на третьем этаже коронавирус», - объяснил обеспокоенный читатель.



Карантин в разговоре с «Фонтанкой» подтвердила главный врач роддома Лада Иванова. Она отметила, что наличие вируса не подтверждено, но пациентку с подозрением увезли в инфекционную больницу Боткина.

