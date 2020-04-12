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12.04.2020 20:45
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Второй по счету роддом в Петербурге закрыли на карантин. Подозрение на коронавирус у одной из рожениц в Красносельском районе

Тем, кто планировал рожать в роддоме №10 на улице Тамбасова в ближайшие две недели, придется выбрать для этого другое место. Петербургский Роспотребнадзор закрыл медучреждение на карантин.

Об этом «Фонтанке» рассказал супруг одной из женщин, которая вот-вот станет мамой. По его словам, 12 апреля мужчина хотел передать жене вещи, но его не пустили дальше забора.

«Взяли только лекарство, все остальное нельзя. Охранник сказал - на третьем этаже коронавирус», - объяснил обеспокоенный читатель.

Карантин в разговоре с «Фонтанкой» подтвердила главный врач роддома Лада Иванова. Она отметила, что наличие вируса не подтверждено, но пациентку с подозрением увезли в инфекционную больницу Боткина.

Ранее на карантин из-за подтвержденного диагноза закрыли родильный дом №16 во Фрунзенском районе. Он не принимает пациентов до 17 апреля.

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Комментарии (4)

Анна Эстедт
Первый ушедший на карантин роддом (№16) принимал асоциалов. Что же отличает местность роддома №10 от остального Петербурга?! В Красносельком районе до сих пор нет ни одной станции метро! До ближайшей ст.м. "Проспект Ветеранов" людям (до самоизоляции) приходилось добираться на наземном транспорте, в часы пик стоять на переполненных остановках.
sektor7
Держитесь, наши дорогие и милые врачи.
Мы верим в Вас!
Mozg
Не совсем понятно: при подозрении на ковид (то есть положительного результата анализа нету) роженицу увезли рожать в боткина?
Она чем-то провинилась? Нагрубила кому-то или что сделала?
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