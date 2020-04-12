Второй по счету роддом в Петербурге закрыли на карантин. Подозрение на коронавирус у одной из рожениц в Красносельском районе
Тем, кто планировал рожать в роддоме №10 на улице Тамбасова в ближайшие две недели, придется выбрать для этого другое место. Петербургский Роспотребнадзор закрыл медучреждение на карантин.
Об этом «Фонтанке» рассказал супруг одной из женщин, которая вот-вот станет мамой. По его словам, 12 апреля мужчина хотел передать жене вещи, но его не пустили дальше забора.
«Взяли только лекарство, все остальное нельзя. Охранник сказал - на третьем этаже коронавирус», - объяснил обеспокоенный читатель.
Карантин в разговоре с «Фонтанкой» подтвердила главный врач роддома Лада Иванова. Она отметила, что наличие вируса не подтверждено, но пациентку с подозрением увезли в инфекционную больницу Боткина.
Ранее на карантин из-за подтвержденного диагноза закрыли родильный дом №16 во Фрунзенском районе. Он не принимает пациентов до 17 апреля.