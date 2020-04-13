Китай предсказал вторую волну коронавируса. Инфекцию ждут с наступлением холодов

Об этом 13 апреля сообщает издание Sina . Специалист уверен, что COVID-19 будет распространяться зимой быстрее, так как комфортно себя чувствует при низких температурах. При этом учёный считает, что динамика заражений уже не будет такой стремительной. Основные трудности, по его словам, испытают страны Африки и Южной Америки со слабой системой здравоохранения.

Вторую волну распространения коронавируса предсказали в Китае. Пугающим мнением поделился руководитель экспертов по лечению пневмонии в Шанхае Чжан Вэньхун.

Чжан Вэньхун уже говорил, что глобальное распространение коронавируса прекратится ближе к июню, но в этом году победить COVID-19 не получится.



По данным университета Джона Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились 1,85 млн человек. 114.3 тыс. умерли, 434,7 тыс. выздоровели. В первой тройке по заболеваемости находятся США, Италия и Испания.



В России за сутки были зарегистрированы 2558 новых случаев COVID-19 в 62 регионах. В Петербурге коронавирус за 24 часа нашли у 121 пациента.

