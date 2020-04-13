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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 10:50
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В Петербурге 121 новый случай заражения коронавирусом. Северная столица на третьем месте в России по приросту заболевших

В Петербурге за последние сутки зафиксирован 121 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили 13 апреля в оперштабе по контролю инфекции.

Всего по России подтверждено 2558 новых случаев Covid-19 в 62 регионах. Это очередной рекорд, накануне прирост составил 2186 человек. «Оперативные данные по состоянию на 12 апреля: случаев заболевания 18328», — уточнили в оперативном штабе.

На первом месте по-прежнему Москва с приростом в 1355 заболевших, на втором месте Подмосковье — 495 случаев, на третьем Петербург (+121). Всего в Северной столице 678 больных.

За день в России жизни лишились 18 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей достигло 148. При этом 1470 человек смогли исцелиться.

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Комментарии (72)

Фонтанка вы совсем? Исцелились ??
Mozg
Много заболевает, много выздоравливает. В Санкт-Петербурге смертности нет совсем. В Москве меньше 1%.
Жизнь продолжается.
PapaKarlo
Возможно, у многих людей присутствует вирус. Но они не болеют, т.к крепки здоровьем. Однако, если их протестировать, то у них найдут это вирус. И они попадут в статистику по числу зараженных. Таким образом. чем больше будет тестов, статистика будет искажаться в сторону увеличения цифр. Что, в общем-то не показывает настоящую картину обстановки с вирусом
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