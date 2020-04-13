В Петербурге 121 новый случай заражения коронавирусом. Северная столица на третьем месте в России по приросту заболевших

В Петербурге за последние сутки зафиксирован 121 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили 13 апреля в оперштабе по контролю инфекции.



Всего по России подтверждено 2558 новых случаев Covid-19 в 62 регионах. Это очередной рекорд, накануне прирост составил 2186 человек. «Оперативные данные по состоянию на 12 апреля: случаев заболевания 18328», — уточнили в оперативном штабе.



На первом месте по-прежнему Москва с приростом в 1355 заболевших, на втором месте Подмосковье — 495 случаев, на третьем Петербург (+121). Всего в Северной столице 678 больных.

