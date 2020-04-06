«Воспользовались самоизоляцией, чтобы устроить каникулы». Умерший в Великом Новгороде пациент с коронавирусом заразился от родственников из Петербурга

О первой жертве нового коронавируса в регионе рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, уточнив, «источником заражения этого человека стал один из родственников, который приехал из соседнего региона». Умерший был в возрасте старше 70 лет, «он перенёс инсульт, болел серьёзными сердечными заболеваниями».

Пациент с коронавирусом, умерший в Великом Новгороде, мог заразиться от родственников, приехавших из Петербурга. Об этом https://news.novgorod.ru/news/v-novgorodskoy-oblasti-umer-pacient-s-koronavirusom--174158.html сообщает портал «Новгород.ру» 6 апреля.

Ранее глава региона сообщил о двух новгородцах, которые не выезжали за пределы региона, но приняли у себя близких из Петербурга и заразились. «Проще говоря, их дети воспользовались периодом самоизоляции для того, чтобы устроить себе каникулы и навестить своих родственников», — отметил Никитин.

Также местные СМИ писали о семье из троих новгородцев, которые прибыли в Петербург рейсом из Дохи, и сбежали из обсервации. Беглецов задержали, им назначены штрафы.

Всего в Новгородской области подтверждено пять случае заражения COVID-19.