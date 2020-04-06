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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 23:18
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«Воспользовались самоизоляцией, чтобы устроить каникулы». Умерший в Великом Новгороде пациент с коронавирусом заразился от родственников из Петербурга

Пациент с коронавирусом, умерший в Великом Новгороде, мог заразиться от родственников, приехавших из Петербурга. Об этом https://news.novgorod.ru/news/v-novgorodskoy-oblasti-umer-pacient-s-koronavirusom--174158.html сообщает портал «Новгород.ру» 6 апреля.

О первой жертве нового коронавируса в регионе рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, уточнив, «источником заражения этого человека стал один из родственников, который приехал из соседнего региона». Умерший был в возрасте старше 70 лет, «он перенёс инсульт, болел серьёзными сердечными заболеваниями».

Ранее глава региона сообщил о двух новгородцах, которые не выезжали за пределы региона, но приняли у себя близких из Петербурга и заразились. «Проще говоря, их дети воспользовались периодом самоизоляции для того, чтобы устроить себе каникулы и навестить своих родственников», — отметил Никитин.

Также местные СМИ писали о семье из троих новгородцев, которые прибыли в Петербург рейсом из Дохи, и сбежали из обсервации. Беглецов задержали, им назначены штрафы.

Всего в Новгородской области подтверждено пять случае заражения COVID-19.

2 апреля в Петербург «неожиданно» прибыл рейс из Дохи со 128 пассажирами. Из них 61 петербуржец, 11 жителей Ленинградской области и 56 представителей других регионов. 18 человек отвезли в «Зарю». По словам очевидцев, их доставили с соблюдением повышенных мер безопасности как «особо заразных». Еще 7 жителей Ленобласти несколько часов не выпускали из аэропорта, однако потом просто развезли по домам

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Комментарии (2)

sektor7
Как все просто у людей.
Тещу тоже что ли навестить.
Alexander_5e4cfced16b74
инсульт, хронические заболевания.... а виноват коронавирус, конечно...
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