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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 22:15
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В Великом Новгороде - первая жертва коронавируса

Гбернатор Новгородской области Андрей Никитин вечером 6 апреля сообщает о первой жертве нового коронавируса в его регионе.

"Хочу сообщить вам, что недавно скончался один из пациентов инфекционной больницы, этот пациент перенес инсульт. У него был ряд сопутствующих заболеваний. Коронавирус наложился на все эти проблемы. Окончательные причины смерти станут известны завтра", - сказал Никитин.

"Источником заражения этого человека стал один из родственников, который приехал из соседнего региона. Не зная о том, что является носителем инфекции (напомню, что болезнь может себя проявить и на 10-й день), этот родственник пренебрег всеми установленными правилами. Итог – понятен. Я выражаю соболезнования родным и близким умершего. Я еще раз призываю соблюдать режим самоизоляции", - добавил Никитин.

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Комментарии (1)

260570541
а зачем тот же самый текст дважды печатать?
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