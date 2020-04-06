В Великом Новгороде - первая жертва коронавируса

"Хочу сообщить вам, что недавно скончался один из пациентов инфекционной больницы, этот пациент перенес инсульт. У него был ряд сопутствующих заболеваний. Коронавирус наложился на все эти проблемы. Окончательные причины смерти станут известны завтра", - сказал Никитин.



"Источником заражения этого человека стал один из родственников, который приехал из соседнего региона. Не зная о том, что является носителем инфекции (напомню, что болезнь может себя проявить и на 10-й день), этот родственник пренебрег всеми установленными правилами. Итог – понятен. Я выражаю соболезнования родным и близким умершего. Я еще раз призываю соблюдать режим самоизоляции", - добавил Никитин.

