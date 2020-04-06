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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 18:15
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Более 26 тысяч застрявших за рубежом россиян ждут вывозных рейсов на родину

Около 26 тысяч россиян, застрявших за границей и желающих вернуться на родину, заполнили анкеты на сайте «стопкоронавирус.рф». Собранные накануне данные 6 апреля огласил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что вывозные рейсы возобновятся уже сегодня, 6 апреля. График формируется на основе заявок россиян. «Мы никогда не оставляем наших людей. <...> Мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет, вернулся домой», — сказал Мишустин.

Напомним, что премьер пообещал выделить деньги для помощи застрявшим россиянам «уже сегодня». Он рассказал, что на поддержку таких людей в бюджете подготовлено полмиллиарда рублей.

О заложниках коронавируса и попытках прорваться в Россию через закрытые границы читайте в материале «Фонтанки». В Госдуме 30 марта сообщили, что за границей застряли около 50 тысяч россиян.

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Комментарии (6)

OldObyvatel
Сегодня утром случайно заглянул на flightradar24. Над Украиной идут след в след три эйрбаса Wizz Air по маршруту Будапешт - НурСултан. Похоже, казахи своих вывозят. Казахи, Карл!
Sibir_5e4d67bbb7aea
многие сдавали жильё в Москве, Спб, а жили в Тае, Израиле и т.д. Детки чинуш и депутатов в Европах и Америках вспомнили про малую родинуу... Сейчас им приспичило вернуться....
Ульянов Ленин
так нафига их сюда везти? эпидемия же. все плохо.
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