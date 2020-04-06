Более 26 тысяч застрявших за рубежом россиян ждут вывозных рейсов на родину
Около 26 тысяч россиян, застрявших за границей и желающих вернуться на родину, заполнили анкеты на сайте «стопкоронавирус.рф». Собранные накануне данные 6 апреля огласил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что вывозные рейсы возобновятся уже сегодня, 6 апреля. График формируется на основе заявок россиян. «Мы никогда не оставляем наших людей. <...> Мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет, вернулся домой», — сказал Мишустин.
Напомним, что премьер пообещал выделить деньги для помощи застрявшим россиянам «уже сегодня». Он рассказал, что на поддержку таких людей в бюджете подготовлено полмиллиарда рублей.
О заложниках коронавируса и попытках прорваться в Россию через закрытые границы читайте в материале «Фонтанки». В Госдуме 30 марта сообщили, что за границей застряли около 50 тысяч россиян.