В Пулково продолжают проверять домашних животных. Как стало известно «Фонтанке» 6 апреля, с начала 2020 года инспекторы осмотрели больше двух тысяч собак и кошек.



Одним из последних обследование в аэропорту прошёл йоркширский терьер. В конце прошлой недели пёс улетал с владельцами в Архангельск. Заболеваний у него не нашли, поэтому пропустили на рейс.

