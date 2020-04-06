Прилетевших на самолётах животных из-за коронавируса проверяют спецустройствами в Пулково. «Визуальным» контролем не ограничиваются
В Пулково продолжают проверять домашних животных. Как стало известно «Фонтанке» 6 апреля, с начала 2020 года инспекторы осмотрели больше двух тысяч собак и кошек.
Одним из последних обследование в аэропорту прошёл йоркширский терьер. В конце прошлой недели пёс улетал с владельцами в Архангельск. Заболеваний у него не нашли, поэтому пропустили на рейс.
Помимо «визуального» контроля, эксперты считывают информацию с микрочипов с помощью специального устройства и таким образом проверяют, соблюдают ли хозяева ветеринарное законодательство и здоровы ли их питомцы.
«В процессе досмотра распознается уникальный номер, присвоенный животному, который должен соответствовать штрих-коду в сопроводительных документах», — объяснили принцип работы в Россельхознадзоре. О случаях обнаружения питомцев с подозрением на коронавирус в Петербурге не сообщается. Пока что предположение ученых о том, что пневмония нового типа может передаваться животным, подтверждают положительные результаты анализов четырёхлетнего тигра в одном из зоопарков США.