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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 11:53
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Прилетевших на самолётах животных из-за коронавируса проверяют спецустройствами в Пулково. «Визуальным» контролем не ограничиваются

В Пулково продолжают проверять домашних животных. Как стало известно «Фонтанке» 6 апреля, с начала 2020 года инспекторы осмотрели больше двух тысяч собак и кошек.

Одним из последних обследование в аэропорту прошёл йоркширский терьер. В конце прошлой недели пёс улетал с владельцами в Архангельск. Заболеваний у него не нашли, поэтому пропустили на рейс.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Помимо «визуального» контроля, эксперты считывают информацию с микрочипов с помощью специального устройства и таким образом проверяют, соблюдают ли хозяева ветеринарное законодательство и здоровы ли их питомцы.

«В процессе досмотра распознается уникальный номер, присвоенный животному, который должен соответствовать штрих-коду в сопроводительных документах», — объяснили принцип работы в Россельхознадзоре. О случаях обнаружения питомцев с подозрением на коронавирус в Петербурге не сообщается. Пока что предположение ученых о том, что пневмония нового типа может передаваться животным, подтверждают положительные результаты анализов четырёхлетнего тигра в одном из зоопарков США.

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