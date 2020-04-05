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05.04.2020 17:19
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Минздрав «прописал» перчатки и маски продавцам, кондукторам и полицейским

Не приказ, но совет. Гражданам, контактирующим с большим количеством людей на работе, Минздрав «настоятельно рекомендует» использовать средства индивидуальной защиты.

Как сообщается 5 апреля на сайте министерства, рекомендация касается продавцов и кассиров магазинов, кондукторов в общественном транспорте, работников аптек, сотрудников МВД, МФЦ и иных государственных организаций. Им следует регулярно обрабатывать руки антисептическими средствами и надевать маски и перчатки. Всем этим их должны обеспечивать работодатели — точнее, им «рекомендуется обеспечить».

Вирус может передаваться не только воздушно-капельным и воздушно-пылевым, но и контактным путем через бытовые предметы, напоминает Минздрав. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 96 % коронавирус передается капельным путем, в оставшихся 4 % люди заражаются через воздух, а на поверхностях вирус может сохраняться в течение 72 часов.

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 658 заболевших COVID-19 — таким образом, количество подтверждённых случаев коронавируса достигло 5 389 теперь уже в 79 регионах.

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Комментарии (9)

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Фонтанка, не путайте, пожалуйста, воздушно-капельную передачу и респераторно-капельную.

Воздушно-капельным путём вирус передаётся только в условиях реанимации (при проведении процедур, связанных с формированием аэрозолей) - https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14150

Во всех остальных случаях он передаётся через слюни\сопли (если кто-то на вас чихнул\высморкался или плюнул в вашу сторону), либо контактным способом (через грязные руки).

Не вводите людей в заблуждение. Иначе люди думают, что вирус летает в воздухе сам по себе.
Stargazer_5e4cc3b703773
24. Персональные данные охраняются законом, но вы должны сдать их по первому свистку программе слежки, которая хранит их в открытом виде и никак не защищена.
25. Болеют только азиаты, но умерло больше всего европейцев.
26. Вирус живёт на разных поверхностях два часа, нет, четыре, нет, шесть, нет, семнадцать дней. Но ему нужна влажная среда. А, нет, уже не нужна.

В общем, всё ясно, но нифига не понятно.
(с)
Stargazer_5e4cc3b703773
16. Больным коронавирусом нельзя выходить, но можно ходить в аптеку и магазин - разъяснил кабинет министров.
17. Самим ходить к пожилым родственникам нельзя, зато можно заказывать им доставку, разносчики которой без масок и перчаток контактируют в день с сотней человек.
18. Каждый разжигающий панику начинает свое сообщение словами «не хочу разжигать панику, но».
19. Штрафы никак законно не обоснованы, но их выписывают.
20. Штрафы придуманы для нарушающих карантин, но можно штрафовать и тех, кто просто один вышел в парк.
19. Обещано пособие для безработных в размере 19500 рублей, но биржи труда отказывают в регистрации.
20. Чрезвычайное положение не объявлено, но власти ведут себя так, будто оно есть.
21. Домашнего ареста нет, но выходить никому нельзя.
22. На своей машине передвигаться можно, но ее увезут на штрафстоянку.
23. Вам с пожилой мамой и бабушкой встречаться нельзя, а постороннему узбеку-таксисту можно.
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