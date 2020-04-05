Минздрав «прописал» перчатки и маски продавцам, кондукторам и полицейским

Как сообщается 5 апреля на сайте министерства, рекомендация касается продавцов и кассиров магазинов, кондукторов в общественном транспорте, работников аптек, сотрудников МВД, МФЦ и иных государственных организаций. Им следует регулярно обрабатывать руки антисептическими средствами и надевать маски и перчатки. Всем этим их должны обеспечивать работодатели — точнее, им «рекомендуется обеспечить».

Не приказ, но совет. Гражданам, контактирующим с большим количеством людей на работе, Минздрав «настоятельно рекомендует» использовать средства индивидуальной защиты.

Вирус может передаваться не только воздушно-капельным и воздушно-пылевым, но и контактным путем через бытовые предметы, напоминает Минздрав. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 96 % коронавирус передается капельным путем, в оставшихся 4 % люди заражаются через воздух, а на поверхностях вирус может сохраняться в течение 72 часов.

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 658 заболевших COVID-19 — таким образом, количество подтверждённых случаев коронавируса достигло 5 389 теперь уже в 79 регионах.