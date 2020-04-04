Роспотребнадзор: Каждый четвёртый заразившийся не имеет симптомов коронавируса

В 96 % коронавирус передается капельным путем, в оставшихся 4 % люди заражаются через воздух. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщила 4 апреля на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, на поверхностях вирус может сохраняться в течение 72 часов.



Около 25 % от общего количества заразившихся коронавирусом в России не имеют симптомов. При этом один заболевший с ярко выраженными симптомами может заразить трёх человек, отметила Попова.

В России зафиксированы 235 случаев СOVID-19 у детей, у 17 из них развилась пневмония, «тяжёлых» среди них нет. При этом из 43 умерших с коронавирусом в РФ большинство — пожилые пациенты с хроническими заболеваниями, заявила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.