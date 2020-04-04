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04.04.2020 17:28
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Роспотребнадзор: Каждый четвёртый заразившийся не имеет симптомов коронавируса

В 96 % коронавирус передается капельным путем, в оставшихся 4 % люди заражаются через воздух. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщила 4 апреля на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, на поверхностях вирус может сохраняться в течение 72 часов.

Около 25 % от общего количества заразившихся коронавирусом в России не имеют симптомов. При этом один заболевший с ярко выраженными симптомами может заразить трёх человек, отметила Попова.

В России зафиксированы 235 случаев СOVID-19 у детей, у 17 из них развилась пневмония, «тяжёлых» среди них нет. При этом из 43 умерших с коронавирусом в РФ большинство — пожилые пациенты с хроническими заболеваниями, заявила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.

Напомним, к 4 апреля в России коронавирусом заразился 4731 человек, скончались 43 человека.

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Комментарии (9)

lexus
Это хороший опыт для всех стран. И не только для короновируса. Теперь вся медицина должна работать по новым правилам, где массовая диагностика должна быть приоритетом.
Ульянов Ленин
Так и от коронавируса еще никто не умер. Но кому это интересно?
alexpv
Да ничего не делать, вся эта истерия закончится также как в практически закончившейся эпидемии в Китае, с 0,0004% смертности от общего числа жителей.
Пока что в России 43 смерти на 140000000 . что составляет 0,000037% от населения.
По статистике от курева, алкоголя или случайного падения кирпича с крыши риск умереть гораздо выше.
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