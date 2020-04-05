В Петербурге за сутки зафиксировали 20 новых случаев заражения коронавирусом. Инфекция добралась до Камчатки
За прошедшие сутки в России зарегистрировано 658 заболевших COVID-19, двадцать из них — в Петербурге. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу патогена.
По последним данным, количество подтверждённых случаев коронавируса нового типа в России достигло 5 389 теперь уже в 79 регионах. Новым регионом стал Камчатский край, где за последние сутки выявили двух заболевших.
Лидерами по приросту пациентов с COVID-19 по-прежнему остаются Москва и Московская область. Там количество заразившихся увеличилось на 536 и 45 человек соответственно. Петербург, где заболели ещё 20 человек, уступил место Нижегородской области (22 случая).
В Ленинградской области прибавилось десять пациентов, столько же в Тульской. Еще в восьми регионах за сутки подтверждено от одного до четырёх случаев. Новых смертей две, обе в столице. Ещё 22 человека полностью выздоровели.
Таким образом, с начала пандемии в Петербурге зафиксирован 191 случай заражения. Двое пациентов скончались, 28 человек выписаны. По данным ВОЗ, к вечеру 4 апреля количество заболевших в мире превысило миллион.