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05.04.2020 13:50
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В Петербурге за сутки зафиксировали 20 новых случаев заражения коронавирусом. Инфекция добралась до Камчатки

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 658 заболевших COVID-19, двадцать из них — в Петербурге. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу патогена.

По последним данным, количество подтверждённых случаев коронавируса нового типа в России достигло 5 389 теперь уже в 79 регионах. Новым регионом стал Камчатский край, где за последние сутки выявили двух заболевших.

Лидерами по приросту пациентов с COVID-19 по-прежнему остаются Москва и Московская область. Там количество заразившихся увеличилось на 536 и 45 человек соответственно. Петербург, где заболели ещё 20 человек, уступил место Нижегородской области (22 случая).

В Ленинградской области прибавилось десять пациентов, столько же в Тульской. Еще в восьми регионах за сутки подтверждено от одного до четырёх случаев. Новых смертей две, обе в столице. Ещё 22 человека полностью выздоровели.

Таким образом, с начала пандемии в Петербурге зафиксирован 191 случай заражения. Двое пациентов скончались, 28 человек выписаны. По данным ВОЗ, к вечеру 4 апреля количество заболевших в мире превысило миллион.

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Комментарии (2)

260638651
Почему нет подробных данных о заболеваемости в Питере? Кто эти 20 человек? Они уже были в изоляции на момент попадания в статистику или это те, кто по своему желанию решил сделать тест на коронавирус в Хеликсе (без симптомов)? Фонтанка, ну подсуетились бы что ли, поспрашивали в штабе.
260763721
Ну вот, ушел Губернатор Камчатки - и сразу есть результат!
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