В Петербурге за сутки зафиксировали 20 новых случаев заражения коронавирусом. Инфекция добралась до Камчатки

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 658 заболевших COVID-19, двадцать из них — в Петербурге. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу патогена.



По последним данным, количество подтверждённых случаев коронавируса нового типа в России достигло 5 389 теперь уже в 79 регионах. Новым регионом стал Камчатский край, где за последние сутки выявили двух заболевших.

Лидерами по приросту пациентов с COVID-19 по-прежнему остаются Москва и Московская область. Там количество заразившихся увеличилось на 536 и 45 человек соответственно. Петербург, где заболели ещё 20 человек, уступил место Нижегородской области (22 случая).