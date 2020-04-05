FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +5
77.73р85.74р
05.04.2020 00:53
5
Печать

ВОЗ: Количество заразившихся коронавирусом в мире пробило миллион

Всемирная организация здравоохранения подтвердила миллион заболевших COVID-19 в мире. Статистика перешагнула отметку за последние сутки.

Как сообщается на сайте организации, к вечеру 4 апреля в мире зафиксировано 1 056 159 подтверждённых случаев коронавируса. Накануне их было почти на 80 тысяч меньше. Общее количество летальных исходов превысило 57 тысяч. Инфекция проникла уже в 207 стран.

Скриншот с сайта&nbsp;Всемирной организации здравоохранения
Скриншот с сайта Всемирной организации здравоохранения

В тройке лидеров по количеству заболевших по-прежнему США (241,7 тыс.), Италия (119, 8 тыс.) и Испания (117,7 тыс.). Китай находится на пятой строчке, там зарегистрировано 82,8 тыс. заразившихся. Россия на 24 месте - 4 149 заболевших, 34 смерти.

Оперштаб Москвы приводит другие данные: в стране к одиннадцати утра было зафиксировано 4 731 случай болезни и 43 умерших. К вечеру в столице скончались ещё двое.

Также отличается статистика Worldometer, который насчитал в мире миллион заболевших к вечеру 2 апреля. На сегодняшний день, по сведениям сайта, уже 1 193 776 случаев заболеваний и 64 384 летальных исхода.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Бонвиван
Все очень плохо. Что-то мне подсказывает (даймон Сократа?), что все мы умрем. Рано или поздно.
Goreev
5 марта было 98 тысяч. Не о чем беспокоится.
Киркор_Филиппов
Ой, ужос, ужос....
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний