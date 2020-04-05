Как сообщается на сайте организации, к вечеру 4 апреля в мире зафиксировано 1 056 159 подтверждённых случаев коронавируса. Накануне их было почти на 80 тысяч меньше. Общее количество летальных исходов превысило 57 тысяч. Инфекция проникла уже в 207 стран.

В тройке лидеров по количеству заболевших по-прежнему США (241,7 тыс.), Италия (119, 8 тыс.) и Испания (117,7 тыс.). Китай находится на пятой строчке, там зарегистрировано 82,8 тыс. заразившихся. Россия на 24 месте - 4 149 заболевших, 34 смерти.

Оперштаб Москвы приводит другие данные: в стране к одиннадцати утра было зафиксировано 4 731 случай болезни и 43 умерших. К вечеру в столице скончались ещё двое.



Также отличается статистика Worldometer, который насчитал в мире миллион заболевших к вечеру 2 апреля. На сегодняшний день, по сведениям сайта, уже 1 193 776 случаев заболеваний и 64 384 летальных исхода.

