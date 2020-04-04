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04.04.2020 15:39
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Петербург второй день удерживает планку по выздоровевшим от коронавируса. Исцелились ещё четверо

Прошедшие сутки не только добавили Санкт-Петербургу 15 новых коронавирусных больных, но и пополнили статистику выздоровлений. Как и накануне, 4 апреля из инфекционной больницы имени Боткина выписали четверых.

По данным городского оперштаба, в Боткина сейчас лечатся 99 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Всего в стационаре с признаками ОРВИ находится 299 человек. За последние сутки в больницу привезли 24 человека, выписали 42. На выписку отправились в том числе четверо пациентов, у которых ранее выявили COVID-19.

К субботе также сократилось число тех, кто изолирован в «Заре». Из обсерватора отпустили 28 человек, на сегодняшний день там остаётся 39 обитателей. Ещё 8 816 человек выдерживают положенный срок в квартирах.

В Петербурге с начала пандемии зафиксирован 171 случай заражения, две смерти и теперь уже 28 выздоровевших.

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Комментарии (13)

Ложное Эго
Сегодня 04 апреля в Питере по официальным данным +15 инфицированных. При этом Фонтанка в лице Доктора Питера пишет, что в Александровской больнице у 5 медиков и 11 пациентов диагностирован коронавирус 5+11 =16.
vitor
Закрыт Кавказ, "горит" Аэрофлот,

И в Астрахани лихо жгут арбузы.

Но от станка рабочий не уйдёт,

И крепнут всё равно здоровья узы.

Убытки терпит целая страна,

Но вера есть, всё зиждется на вере, -

Объявлена смертельная война

Одной несчастной, бедненькой холере»

В. Высоцкий "Черноморская халера"
Yes_5e4d665c7c447
Вот интересно! Пройдёт ли зараза перед голосованием перед поправками))) Вас дебилы дурят! Вы болеете! Скажут жизнь хороша! Плясать будете! Ладно! Всем крутить фонарики полчаса!
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