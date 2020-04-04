Петербург второй день удерживает планку по выздоровевшим от коронавируса. Исцелились ещё четверо

Прошедшие сутки не только добавили Санкт-Петербургу 15 новых коронавирусных больных, но и пополнили статистику выздоровлений. Как и накануне, 4 апреля из инфекционной больницы имени Боткина выписали четверых.



По данным городского оперштаба, в Боткина сейчас лечатся 99 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Всего в стационаре с признаками ОРВИ находится 299 человек. За последние сутки в больницу привезли 24 человека, выписали 42. На выписку отправились в том числе четверо пациентов, у которых ранее выявили COVID-19.