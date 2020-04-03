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03.04.2020 15:21
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«Это неправда». Главврач Покровской больницы прокомментировала коллективное видеообращение сотрудников

Главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина опровергла заявления сотрудников о том, что им не хватает средств защиты, кислорода и препаратов, чтобы работать с больными с пневмониями.

«То, что они там рассказывают, — это неправда», — заявила она «Фонтанке» 3 апреля.

За разъяснениями отправила в комитет по здравоохранению. Там обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Напомним, что врачи Покровской больницы записали 3 апреля коллективное видеообращение и попросили о помощи. Они отметили, что не отказываются от работы. Но трудиться в таких незащищенных условиях не представляется возможным.

Несколько дней назад Покровская больница на Большом проспекте Васильевского острова приостановила плановую госпитализацию и начала принимать пациентов с пневмониями.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (39)

Работаю в этой больнице, сожалению эоо правда. Работа медицинского персонала абсолютно не организована, средств защиты нет, сотрудники приёмного отделения работают на износ, без необходимых средств защиты. Боятся идти домой, потому что привозят "корону" вследствии чего они становятся контактными, а дома семьи, у кого дети, у кого родители. А администрация считает, что всё в норме. Всё в порядке. Всё супер...
260808251
омг что значит опровергла. пусть покажет на видео что там есть и сколько. врачи же на видео сняли себя показали в чем работают. ежу понятно что этого недостаточно. вот куда роту РХБЗ направлять нужно
260808211
Я вот чет не понял, что она там "опровергла" и в чем, собственно, опровержение.
Вы, наверно, хотели сказать - "отвергла обвинения"?
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