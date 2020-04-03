«Это неправда». Главврач Покровской больницы прокомментировала коллективное видеообращение сотрудников

Главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина опровергла заявления сотрудников о том, что им не хватает средств защиты, кислорода и препаратов, чтобы работать с больными с пневмониями.



«То, что они там рассказывают, — это неправда», — заявила она «Фонтанке» 3 апреля.



За разъяснениями отправила в комитет по здравоохранению. Там обещали прокомментировать ситуацию позднее.



Напомним, что врачи Покровской больницы записали 3 апреля коллективное видеообращение и попросили о помощи. Они отметили, что не отказываются от работы. Но трудиться в таких незащищенных условиях не представляется возможным.

