Петербургский метрополитен запирает ряд вестибюлей. Полностью закрываться он будет в 22:00
Петербургский метрополитен 31 марта пояснил график работы станций с первого апреля. Ранее стало известно, что закрываться подземка будет в 22.00
С 1 апреля для входа и выхода пассажиров закрывается ряд вестибюлей станций:
- Вестибюль 1 ст. «Проспект Ветеранов»
- Вестибюль 2 ст. «Ленинский проспект»
- Вестибюль ст. «Технологический институт 1»
- Вестибюль 1 ст. «Площадь Восстания»
- Вестибюль 2 ст. «Площадь Ленина»
- вестибюль 1 ст. «Девяткино»
- Вестибюль 1 ст. «Московская»
- Вестибюль ст. «Сенная площадь»
- Вестибюль 1 и 2 ст. «Невский проспект»
- Вестибюль 1 и 2 ст. «Новокрестовская»
- Вестибюль ст. «Маяковская»
- Вестибюль ст. «Площадь Александра Невского 2»
- Вестибюль ст. «Достоевская»
- Вестибюль 1 ст. «Дунайская»
- Вестибюль 2 ст. «Проспект Славы»
- Вестибюль ст. «Звенигородская»
- Вестибюль ст. «Садовая»
По какому графику будут работать станции метро — смотрите в документе:
График работы метрополитена с 1 апреля 2020 годаСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)