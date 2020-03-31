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31.03.2020 19:45
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Петербургский метрополитен запирает ряд вестибюлей. Полностью закрываться он будет в 22:00

Петербургский метрополитен 31 марта пояснил график работы станций с первого апреля. Ранее стало известно, что закрываться подземка будет в 22.00

С 1 апреля для входа и выхода пассажиров закрывается ряд вестибюлей станций:

  • Вестибюль 1 ст. «Проспект Ветеранов»
  • Вестибюль 2 ст. «Ленинский проспект»
  • Вестибюль ст. «Технологический институт 1»
  • Вестибюль 1 ст. «Площадь Восстания»
  • Вестибюль 2 ст. «Площадь Ленина»
  • вестибюль 1 ст. «Девяткино»
  • Вестибюль 1 ст. «Московская»
  • Вестибюль ст. «Сенная площадь»
  • Вестибюль 1 и 2 ст. «Невский проспект»
  • Вестибюль 1 и 2 ст. «Новокрестовская»
  • Вестибюль ст. «Маяковская»
  • Вестибюль ст. «Площадь Александра Невского 2»
  • Вестибюль ст. «Достоевская»
  • Вестибюль 1 ст. «Дунайская»
  • Вестибюль 2 ст. «Проспект Славы»
  • Вестибюль ст. «Звенигородская»
  • Вестибюль ст. «Садовая»

По какому графику будут работать станции метро — смотрите в документе:

График работы метрополитена с 1 апреля 2020 годаСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

О новом режиме работы общественного транспорта и отмене ряда коммерческих и социальных наземных маршрутов — читайте здесь и здесь.

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Комментарии (5)

parsec
Новокрестовская полностью закрывается, как я понял? и Зенит в топку!
vitor
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Государственное казенное предприятие Петербурга "Организатор перевозок" сообщило, что по ошибке распространило информацию о сокращении времени работы метро Петербурга.

"Из-за технического сбоя была разослана информация об изменении режима работы метро. Данная информация пока не подтверждается.
Станислав Осколков
Не "полностью закрываться в 22:00", а начинать с 22:00. Крайние станции. Потом - по очереди.

Свёл график в одну картинку:
https://sun9-46.userapi.com/F24R7EWb4FoSlS3SqunSqpUrPR3-YvNalkBqAg/cR6LF7SlSMQ.jpg

Спасибо, коллеги!)
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