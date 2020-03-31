Смольный установил новый режим работы для общественного транспорта. Метро будет закрываться в 22:00

С 1 апреля 2020 года станции метрополитена закрываются на вход с 22:00. Маршруты наземного транспорта будут заканчивать работу в соответствии со временем прибытия последних поездов метро, но не позднее чем в 23:00. Об этом 31 марта «Фонтанке» сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок».



Кроме того, в учреждении сообщили, что будут увеличены интервалы движения автобусов, троллейбусов и трамваев, однако не уточнили, на сколько именно. «Нет среднего интервала, каждый маршрут — это частный случай», – уточнили в СПб ГКУ «Организатор перевозок». По предварительной информации, такой временной режим будет действовать до конца нерабочей недели.

