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31.03.2020 18:34
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Смольный установил новый режим работы для общественного транспорта. Метро будет закрываться в 22:00

С 1 апреля 2020 года станции метрополитена закрываются на вход с 22:00. Маршруты наземного транспорта будут заканчивать работу в соответствии со временем прибытия последних поездов метро, но не позднее чем в 23:00. Об этом 31 марта «Фонтанке» сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Кроме того, в учреждении сообщили, что будут увеличены интервалы движения автобусов, троллейбусов и трамваев, однако не уточнили, на сколько именно. «Нет среднего интервала, каждый маршрут — это частный случай», – уточнили в СПб ГКУ «Организатор перевозок». По предварительной информации, такой временной режим будет действовать до конца нерабочей недели.

Напомним, что часть маршрутов и вовсе отменили. В первой порции отмененных было 120 маршрутов с буквой «к», со списком можно ознакомиться здесь. Позднее комитет по транспорту расширил список приостановленных коммерческих маршрутов на 85 позиций, а также добавил туда 21 социальный.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Slavuta73
Если работа то ездить надо на такси
А транспорт остановить
Вот это карантин
sHagmed
Давайте, давайте плотнее друг к другу, а то отстаём от Москвы по больным, я только так могу понять увеличение интервала.
cobalt
Полезная мера.
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