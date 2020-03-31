Смольный остановил работу еще 85 маршруток. Под нож пошли и социальные автобусы с троллейбусами
Комитет по транспорту останавливает работу еще 85 маршрутов общественного транспорта. Раньше он так уже обошелся со 120.
Распоряжение правительства города подписано 31 марта. Оно, как и более раннее, касается только коммерческих автобусных маршрутов, работа которых остановлена с 28 марта по 5 апреля. Список смотрите ниже.
Ранее, напомним, Смольный уже отменил работу 120 коммерческих маршрутов. Как пояснили в «Организаторе перевозок», с 1 апреля также остановлен ряд социальных маршрутов. В списке:
— автобусы № 13А, 36, 39Э, 54, 69, 73, 90, 103, 154, 169А, 195, 320, 375А, 398, 435, 469, 469А;
— трамвай № 41;
— троллейбусы № 1, 21, 28, 42;
О том, как противовирусные ограничения сократили пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга, — читайте здесь.
Напомним, с 1 апреля метро в Петербурге будет работать до 22.00.