Комитет по транспорту останавливает работу еще 85 маршрутов общественного транспорта. Раньше он так уже обошелся со 120.



Распоряжение правительства города подписано 31 марта. Оно, как и более раннее, касается только коммерческих автобусных маршрутов, работа которых остановлена с 28 марта по 5 апреля. Список смотрите ниже.