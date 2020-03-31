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31.03.2020 18:44
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Смольный остановил работу еще 85 маршруток. Под нож пошли и социальные автобусы с троллейбусами

Комитет по транспорту останавливает работу еще 85 маршрутов общественного транспорта. Раньше он так уже обошелся со 120.

Распоряжение правительства города подписано 31 марта. Оно, как и более раннее, касается только коммерческих автобусных маршрутов, работа которых остановлена с 28 марта по 5 апреля. Список смотрите ниже.

Распоряжение комитета по транспортуСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Ранее, напомним, Смольный уже отменил работу 120 коммерческих маршрутов. Как пояснили в «Организаторе перевозок», с 1 апреля также остановлен ряд социальных маршрутов. В списке:

— автобусы № 13А, 36, 39Э, 54, 69, 73, 90, 103, 154, 169А, 195, 320, 375А, 398, 435, 469, 469А;

— трамвай № 41;

— троллейбусы № 1, 21, 28, 42;

О том, как противовирусные ограничения сократили пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга, — читайте здесь.

Напомним, с 1 апреля метро в Петербурге будет работать до 22.00.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Carolus
398-й закрыли? На кладбище? Скоро пойдут смерти в Боткина, а как же на похороны ездить? Хотя, правда, на похороны теперь тоже нельзя, наверное.
Валерий Буторин
Молодцы с маршрутками.. Было бы счастье - если их больше никогда не стало на улицах Питера.
260757831
Ну, теперь до работы будет добраться ЕЩЕ сложнее, автобусы сокращают, маршрутки убрали. Жить бы переехали, да в травмпункте спать негде. И есть иногда хочется.
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