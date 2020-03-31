FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +5
77.73р85.74р
СРОЧНО

Обращение Путина к нации. Онлайн

31.03.2020 15:25
7
Печать

Больше всего пассажиров осталось в Пулково, меньше всего — в троллейбусах и трамваях. В Смольном рассказали, как изменился пассажиропоток в Петербурге

В аэропорту Пулково количество пассажиров сократилось на 64% по сравнению с обычными днями. Об этом 31 марта сообщает правительство Петербурга.

Сильнее всех коронавирус ударил по наземному электротранспорту — пассажиропоток в трамваях и троллейбусах снизился на 90%. Автобусы потеряли 84% пассажиров, а метрополитен 79%. Пригородные электрички опустели на 75%, а поезда дальнего следования на 71%. Намного свободнее стало и на дорогах, в пиковые часы трафик снизился на 76–85%.

Пассажиропоток в петербургском транспорте последовательно начал снижаться еще с 20-х чисел марта. В выходные пассажиропоток в городской подземке и вовсе составил 327 тысяч пассажиров против 2,5 млн человек в обычный будний день.

Напомним, что с 30 марта и в Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. Для остальных ограничение на выход из дома и передвижение по городу носит рекомендательный характер. «Фонтанка» рассказывала, что можно и нельзя делать до 5 апреля.

Отметим, за последние сутки количество больных коронавирусом в Петербурге увеличилось до 98. За 24 часа прибавилось 48 заразившихся. Всего в России зафиксировано 2337 случаев коронавируса.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

Den_0808
И ещё... На некоторых кольцах у нас мыла то нормального нет. Какая там дезинфекция?! Про маски,рассиояние в 2
метра и тп я вообще молчу.
Peshekhod
ЦИТАТА Напомним, что...
Отметим, за ...КОНЕЦ ЦИТАТЫ

Брава, акула пера! Так держать!

"Надо отметить, что в синем небе звезды блещут,
Необходимо сказать, что в синем море волны хлещут,
Следует особо остановиться на том, что туча по небу идет,
Приходится указать, что бочка по морю плывет." (С)
Den_0808
Работаю кондуктором в троллейбусе. Могу с уверенностью сказать, что эти цифры не соответствуют действительности. Пассажиропоток, конечно, значительно упал, но никак не на 90%. У нас есть такое понятие, как план. Т. е. кол-во пассажиров, которое мы должны перевезти за смену. Этот план не менялся с, так сказать, довирусных времен. Выполнялся он обычно на 90-95%. Сейчас, соответственно, выполняется на 25-50%. Нетрудно посчитать, что падение составляет 50-75%, но никак не 90%.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний