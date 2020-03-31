Больше всего пассажиров осталось в Пулково, меньше всего — в троллейбусах и трамваях. В Смольном рассказали, как изменился пассажиропоток в Петербурге

В аэропорту Пулково количество пассажиров сократилось на 64% по сравнению с обычными днями. Об этом 31 марта сообщает правительство Петербурга.



Сильнее всех коронавирус ударил по наземному электротранспорту — пассажиропоток в трамваях и троллейбусах снизился на 90%. Автобусы потеряли 84% пассажиров, а метрополитен 79%. Пригородные электрички опустели на 75%, а поезда дальнего следования на 71%. Намного свободнее стало и на дорогах, в пиковые часы трафик снизился на 76–85%.



Пассажиропоток в петербургском транспорте последовательно начал снижаться еще с 20-х чисел марта. В выходные пассажиропоток в городской подземке и вовсе составил 327 тысяч пассажиров против 2,5 млн человек в обычный будний день.

