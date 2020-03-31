В Петербурге теперь почти 100 заболевших коронавирусом: за сутки число удвоилось
В России зафиксировано 2337 случаев коронавируса. За сутки их стало больше на полтысячи. В Петербурге к уже заболевшим 50 гражданам прибавились еще 48 новых.
Как сообщил 31 марта федеральный оперштаб, за последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах, зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах. Впервые диагнозы поставлены в Магаданской и Астраханской областях. За сутки по России полностью выздоровели 55 человек. Всего коронавирус зафиксирован в 73 субъектах Федерации.
Утром губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге на сегодняшний день зарегистрировано 1202 больных с пневмонией, из них 70 — дети.