В Петербурге теперь почти 100 заболевших коронавирусом: за сутки число удвоилось

vinogradinka 31 Мар 2020 в 13:01 31 Мар 2020 в 13:01

а нефиг по улицам шастать без дела - сказали же - сидите дома! одно дело, когда в магазин народ сходил и вернулся, а другое - в окно выглядываешь - шастают без дела туда-сюда, детей выгуливают, собак выгуливают, сами не знают чем заняться, в итоге там кучка, тут кучка, и никакого соблюдения расстояния в 1.5 метра между ними нет! так что их будет гораздо больше... метро надо было закрыть, транспорт остановить, магазинам пускать человек столько - сколько касс, а не как сейчас ... зайдите в Дикси - линии есть на полу, в Перекрёстке линии есть на полу (для дистанции) - а бабки и иже им подобные её не соблюдают, трутся об вас сзади, боятся, что если на 10 см отступят назад - кто-то пролезет.... и самое страшное, что когда покупатель перед вами вдруг начинает переться обратно в торговый зал (что-то забыл взять), там же узкие проходы у касс, и он тоже об вас потрётся.... так что единственной здоровой мерой - объявить режим ЧС, всех закрыть в домах, и вводить войска как во Франции