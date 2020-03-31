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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 12:10
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В Петербурге теперь почти 100 заболевших коронавирусом: за сутки число удвоилось

В России зафиксировано 2337 случаев коронавируса. За сутки их стало больше на полтысячи. В Петербурге к уже заболевшим 50 гражданам прибавились еще 48 новых.

Как сообщил 31 марта федеральный оперштаб, за последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах, зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах. Впервые диагнозы поставлены в Магаданской и Астраханской областях. За сутки по России полностью выздоровели 55 человек. Всего коронавирус зафиксирован в 73 субъектах Федерации.

Утром губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге на сегодняшний день зарегистрировано 1202 больных с пневмонией, из них 70 — дети.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Надо базу данных завести и по паспорту паёк респираторов и антисептика продавать на неделю. Нет нифига в аптеках, как на работу будем ездить?
Vasilis
Статистика вещь такая)
vinogradinka
а нефиг по улицам шастать без дела - сказали же - сидите дома! одно дело, когда в магазин народ сходил и вернулся, а другое - в окно выглядываешь - шастают без дела туда-сюда, детей выгуливают, собак выгуливают, сами не знают чем заняться, в итоге там кучка, тут кучка, и никакого соблюдения расстояния в 1.5 метра между ними нет! так что их будет гораздо больше... метро надо было закрыть, транспорт остановить, магазинам пускать человек столько - сколько касс, а не как сейчас ... зайдите в Дикси - линии есть на полу, в Перекрёстке линии есть на полу (для дистанции) - а бабки и иже им подобные её не соблюдают, трутся об вас сзади, боятся, что если на 10 см отступят назад - кто-то пролезет.... и самое страшное, что когда покупатель перед вами вдруг начинает переться обратно в торговый зал (что-то забыл взять), там же узкие проходы у касс, и он тоже об вас потрётся.... так что единственной здоровой мерой - объявить режим ЧС, всех закрыть в домах, и вводить войска как во Франции
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