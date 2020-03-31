Беглов: В Петербурге госпитализированы с пневмонией 1202 человека, больных коронавирусом — 50

В Петербурге на сегодняшний день зарегистрировано 1202 больных с пневмонией, из них 70 — дети. Об этом на заседании правительства сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, передает 31 марта корреспондент «Фонтанки».



Также градоначальник напомнил, что с 1 марта было обследовано 37506 человек, заболевание подтвердилось у 50. Двое уже ушли из жизни. Кроме того, градоначальник отметил, что с 10 марта границу Петербурга пересекло более 159 тысяч автомобилей. Въехали всего 279 тысяч человек, а покинули город 344 тысячи.

