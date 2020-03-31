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О коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 11:58
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Беглов: В Петербурге госпитализированы с пневмонией 1202 человека, больных коронавирусом — 50

В Петербурге на сегодняшний день зарегистрировано 1202 больных с пневмонией, из них 70 — дети. Об этом на заседании правительства сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, передает 31 марта корреспондент «Фонтанки».

Также градоначальник напомнил, что с 1 марта было обследовано 37506 человек, заболевание подтвердилось у 50. Двое уже ушли из жизни. Кроме того, градоначальник отметил, что с 10 марта границу Петербурга пересекло более 159 тысяч автомобилей. Въехали всего 279 тысяч человек, а покинули город 344 тысячи.

«Защита города — это дело каждого из нас: и исполнительной, и законодательной власти. Мы делаем очень много, прежде всего формируем запас необходимых сил и средств: это клиники и медицинское оборудование, оснащение врачей и медсестёр необходимыми средствами защиты, а также оснащение предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Поэтому создан межкоординационный совет, который заседает ежедневно, чтобы отвечать на все ваши вопросы», — заявил Беглов.

Напомним, что с 30 марта в Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. Для остальных ограничение на выход из дома и передвижение по городу носит рекомендательный характер. «Фонтанка» подробно рассказывала, что можно и нельзя делать до 5 апреля.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

iphonedimona
Такие цифры только рассмешить могут. Особенно про автомобили и количество людей в них. Ты конкретно скажи, пневмония у 1202 человек и всем им провели тесты. Или не провели? 37506 тестов, это где? В городе или по всей России?
Samal_5e4d4df31fec5
так люди то умирают не от коронавируса, а от вызванной им пневмонии. подмена понятий - обычное дело для нашей власти.
vinogradinka
как удобно называть любые другие диагнозы, но только не подтверждать, что у тебя 1000 заражённых..... пусть сдадут тест на коронавирус - и посмотрим, сколько реально с пневмонией останутся...
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