В воскресенье пассажиропоток «Петербургского метрополитена» упал на 90%. Подземка спрятала стандартный логотип в домик
Всего 492 тысячи пассажиров спустились в петербургскую подземку в субботу, 28 марта, а в воскресенье, 29 марта, — 327 тысяч. Об этом 30 марта «Фонтанке» сообщили в комитете по транспорту.
Для ГУП «Петербургский метрополитен» воскресное снижение фактически составляет от 87% до 90% от средних 2,5 — 2,6 млн пассажиропотока. «Мы благодарим пассажиров за то, что они остались дома», — отметили в ГУП «Петербургский метрополитен». В качестве дополнительного призыва не покидать своё жилище госпредприятие обновило логотип. Теперь буковка «М» сидит в домике. Также в подземке отметили, что успели приготовить к 1 апреля немного позитива и призвали следить за соцсетями ГУПа.
При этом в понедельник, 30 марта, по крайней мере визуально, в метро было намного более людно, чем в воскресенье.
Напомним, что ГУП «Петербургский метрополитен», как и другие транспортные предприятия, уже неделю последовательно отчитывается об уменьшении количества пассажиров.
«Фонтанка» рассказывала о том, что коронавирус рублем ударил по всем перевозчикам: только за март их потери могут превысить 500 млн рублей.
«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, Петербурге.