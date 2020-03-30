Всего 492 тысячи пассажиров спустились в петербургскую подземку в субботу, 28 марта, а в воскресенье, 29 марта, — 327 тысяч. Об этом 30 марта «Фонтанке» сообщили в комитете по транспорту.



Для ГУП «Петербургский метрополитен» воскресное снижение фактически составляет от 87% до 90% от средних 2,5 — 2,6 млн пассажиропотока. «Мы благодарим пассажиров за то, что они остались дома», — отметили в ГУП «Петербургский метрополитен». В качестве дополнительного призыва не покидать своё жилище госпредприятие обновило логотип. Теперь буковка «М» сидит в домике. Также в подземке отметили, что успели приготовить к 1 апреля немного позитива и призвали следить за соцсетями ГУПа.

