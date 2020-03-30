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30.03.2020 10:13
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А сегодня в метро Петербурга появились люди

В метро с началом выходной недели, объявленной президентом, людей стало меньше, но они есть. На узловых станциях метро читатели «Фонтанки» встали в очередь на эскалатор.

Еще в воскресенье петербургская подземка была отрадой для социофоба — станции почти всех веток метро были пустынны.

Однако уже сегодня в метрополитене появились люди. И даже местами создавали человеческие пробки. Больше всего пассажиров наблюдали читатели «Фонтанки» на узловых станциях подземки.

Фото: читатель «Фонтанки» Алексей
Фото: читатель «Фонтанки» Алексей
Фото: читатель «Фонтанки» Алексей
Фото: читатель "Фонтанки" Татьяна
Фото: читатель "Фонтанки" Татьяна

Неделя с 30 до 5 апреля объявлена президентом Путиным выходной. Выходят на работу сотрудники госслужб, которые не могут выполнять свои функции дистанционно, а также работать продолжают продуктовые и продовольственные магазины, аптеки и банки.

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Комментарии (2)

sakorol
Многих заставили подписать доп. Соглашение о удаленки но на работу все равно приходить как всегда
DrDick
Многим работодателям президентский указ не указ :), поэтому и люди на работу едут. И я в том числе.
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