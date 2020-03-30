В метро с началом выходной недели, объявленной президентом, людей стало меньше, но они есть. На узловых станциях метро читатели «Фонтанки» встали в очередь на эскалатор.



Еще в воскресенье петербургская подземка была отрадой для социофоба — станции почти всех веток метро были пустынны.



Однако уже сегодня в метрополитене появились люди. И даже местами создавали человеческие пробки. Больше всего пассажиров наблюдали читатели «Фонтанки» на узловых станциях подземки.