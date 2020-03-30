В метро с началом выходной недели, объявленной президентом, людей стало меньше, но они есть. На узловых станциях метро читатели «Фонтанки» встали в очередь на эскалатор.
Еще в воскресенье петербургская подземка была отрадой для социофоба — станции почти всех веток метро были пустынны.
Однако уже сегодня в метрополитене появились люди. И даже местами создавали человеческие пробки. Больше всего пассажиров наблюдали читатели «Фонтанки» на узловых станциях подземки.
Неделя с 30 до 5 апреля объявлена президентом Путиным выходной. Выходят на работу сотрудники госслужб, которые не могут выполнять свои функции дистанционно, а также работать продолжают продуктовые и продовольственные магазины, аптеки и банки.