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25.03.2020 19:25
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Путин подписал указы о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию и о выходной неделе

Владимир Путин подписал указ «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Текст указа опубликован на сайте Кремля.

Дата голосования пока не определена. Ранее о том, что его необходимо отложить, президент страны заявил в видеообращении к нации. Там же Владимир Путин заявил о том, что в условиях распространения нового коронавируса считает нужной мерой профилактики объявить следующую неделю выходной для всей страны. Соответствующий указ также уже подписан главой государства. Полностью его текст можно прочитать здесь.

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Комментарии (2)

krasnonosov
Полагаю, голосование перенесли на 2036 год.
Antivse
Предлагаю внести поправку: в честь изменения конституции о ежегодной выходной неделе в честь этого события, и приурочить ее к той неделе, на которой состоится этот цирк.
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