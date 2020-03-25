Путин подписал указы о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию и о выходной неделе
Владимир Путин подписал указ «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Текст указа опубликован на сайте Кремля.
Дата голосования пока не определена. Ранее о том, что его необходимо отложить, президент страны заявил в видеообращении к нации. Там же Владимир Путин заявил о том, что в условиях распространения нового коронавируса считает нужной мерой профилактики объявить следующую неделю выходной для всей страны. Соответствующий указ также уже подписан главой государства. Полностью его текст можно прочитать здесь.