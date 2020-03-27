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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 19:34
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Петербургское метро: Теряем по миллиону пассажиров день. Все транспортники в марте могут недосчитаться полмиллиарда

По данным комитета по транспорту, падение пассажиропотока в метрополитене в связи с коронавирусом составляет порядка 30%. По автобусам потери — 25%, по электрическому наземному транспорту — 28%.

Как рассказал глава комтранса Александр Головин в эфире телеканала «Санкт-Петербург», метро теряет по миллиону пассажиров в сутки. Все перевозчики проседают по выручке и просят дополнительную поддержку. За март сумма оценивается в полмиллиарда рублей.

Ранее о падении пассажиропотока отчитался сам метрополитен: 25 марта 2020 года в метро проехало 1,67 млн пассажиров. Это на 930 тысяч человек, или на 35%, меньше, чем ровно год назад. В ходе весенней корректировки бюджета будут заложены дополнительные средства на поддержку предприятий, в том числе — перевозчиков. Кроме того, стало известно, что из-за пандемии может быть перенесена на год реформа автобусного сообщения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

vinogradinka
Бред сивой кобылы... им лишь бы от бюджета соснуть денег.... какой минус 1 лям пассажиров? в городе всего 5 лямов населения, из них 30% дети, 30% старики, и от оставшихся 40% только 15% пользуются метро... посмотрите в любом дворе - запарковано плотником всё, даже на детской площадке по автомобилю! весь город завален авто-хламом.... или они считают тех, что из области прутся? ну это тогда в область правительству предъявляйте, чтобы там вам компенсировали, нечего наш городской бюджет разбазаривать! Беглов, не давай им ни копейки, они итак нехило зарабатывали много лет, продавая жетоны без выдачи чека и не используя много лет ККМ. Хотят увеличить поток? Понизьте цены на проезд до 25 рублей! Пока 1 литр бензина стоит 50 рублей и на нём можно проехать от 10 до 20 км в зависимости от авто, и жетон 50 рублей, не видать вам пассажиров, как собственных ушей.
Hans-Christian
Ничего страшного. 20 лет назад станций было почти столько же, а народу в метро в два раза меньше. И сумасшедших доходов от рекламы не получали. И ничего - работали как-то. Метро - это социальный транспорт, его предназначение перевозка людей, а не извлечение выгоды.
iphonedimona
Не переживайте за бедного гражданина Гарюгина. Пройдёт совсем немного времени, и Александр /вырезано цензурой "фонтанки"/ Беглов снова поднимет цены на проезд. Пенсионерам эту честь окажут в первую очередь.
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