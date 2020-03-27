Петербургское метро: Теряем по миллиону пассажиров день. Все транспортники в марте могут недосчитаться полмиллиарда

По данным комитета по транспорту, падение пассажиропотока в метрополитене в связи с коронавирусом составляет порядка 30%. По автобусам потери — 25%, по электрическому наземному транспорту — 28%.



Как рассказал глава комтранса Александр Головин в эфире телеканала «Санкт-Петербург», метро теряет по миллиону пассажиров в сутки. Все перевозчики проседают по выручке и просят дополнительную поддержку. За март сумма оценивается в полмиллиарда рублей.

Ранее о падении пассажиропотока отчитался сам метрополитен: 25 марта 2020 года в метро проехало 1,67 млн пассажиров. Это на 930 тысяч человек, или на 35%, меньше, чем ровно год назад. В ходе весенней корректировки бюджета будут заложены дополнительные средства на поддержку предприятий, в том числе — перевозчиков. Кроме того, стало известно, что из-за пандемии может быть перенесена на год реформа автобусного сообщения.