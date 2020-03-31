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Как будет работать "самоизоляция" в Петербурге

31.03.2020 09:16
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Полиция будет провожать до дома нарушителей режима самоизоляции, которые собрались группой даже из двух человек

Граждан, нарушивших режим самоизоляции в Москве и Московской области, до дома сопроводят сотрудники полиции. Следить за соблюдением правил будут автомобильные и пешие патрули. Аналогичные меры ожидают все регионы России, пишет 31 марта газета «Известия».

Силовики будут патрулировать скверы, бульвары, улицы, вокзалы, станции метро, детские и спортивные площадки, дворовые территории. Если на улицах увидят двух и более человек вместе, то полицейские проинформируют о запрете покидать место проживания.

«Если причина нахождения на улице не соответствует предъявляемым требованиям, то полицейские будут требовать от людей вернуться домой и провожать их до места жительства», — пояснил депутат Мосгордумы Сергей Севостьянов.

В случае отказа полицейские составят протокол по статье 19.4 КоАП РФ («Неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный контроль»).

Ранее заместитель начальника ГУ МВД России Дмитрий Баранов в эфире канала «Санкт-Петербург» 30 марта рассказал о способах отслеживания нарушителей режима самоизоляции в Петербурге.

По словам замначальника МВД, у полиции «развязаны руки», потому что нарушители режима самоизоляции «несут угрозу жизни других людей».

Отметим, что в Петербурге за угрозу массового заражения населения уже готовятся к возбуждению три уголовных дела.

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Комментарии (5)

Lanulya
Офигеть, а еще кричат о свободе граждан!
260559531
Я не понимаю какое юридическое основание они имеют даже просто делать такие заявления? Каким образом РЕКОМЕНДОВАНАЯ самоизоляция может контролироваться ментами? Что за сюр?
hal9000
А сумки они будут помогать носить...хоть какая то польза от них
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