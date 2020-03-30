В Петербурге полиция задержала троих возможных зараженных коронавирусом. Они контактировали с носителями

Как сообщили «Фонтанке» 30 марта в ГУ МВД Петербурга и области, 36-летнего мужчину задержали в аэропорту «Пулково» на борту самолета, прибывшего из Перми. Он прилетел из родного города, хотя ему предписывался карантин. Неделю назад пермяк контактировал с носителем коронавирусной коронавирусной инфекции COVID-2019.

Три уголовных дела готовятся к возбуждению в Петербурге за угрозу массового заражения населения. Полицейские в поездах задержали мужчину и двух женщин, которым следовало сидеть в строгой изоляции.

«Мужчину отправили в обсерватор в пансионате «Заря», - уточнили в ведомстве.

Накануне в девять вечера на Ладожском вокзале в поезде «Санкт-Петербург-Петрозаводск» задержали 35-летнюю женщину. Она ехала транзитом из Минеральных Вод. Женщину разыскивали, чтобы вручить постановление Роспотребнадзора об обсервации.

Поздно вечером 28 марта в поезде «Санкт-Петербург – Великий Новгород» полицейские нашли 24-летнюю местную жительницу с температурой 37,9. Он доехала до конечного пункта, на скорой помощи ее доставили в инфекционную больницу.

Материалы на беглецов передадут в СК для возбуждения уголовных дел по статье 236 УК «Покушение на нарушение санэпидправил». Такая санкция применяется к тем, кто поставил под угрозу массового заражения населения. Фигурантом первого в России дела стал 32-летний петербуржец, сбежавший из пансионата «Заря», переоборудованного под обсерваторий - для принудительного карантина потенциальных носителей коронавируса.

Ситуация в «Заре» далека от идеала. Некоторые постояльцы обещают объявить голодовку, если их не освободят.